Macri desestimó la dolarización y sugirió que el Mercosur tenga "la misma moneda"

El ex presidente le restó relevancia a la idea de la dolarizar y consideró que el primer paso de una decisión económica debe ser "restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias".

Macri aseguró que "Argentina tendrá días difíciles por delante y no descarto violencia" frente a las medidas económicas que impondrá la administración de Milei.

El ex mandatario Mauricio Macri consideró este lunes que se debe "restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias" antes de dolarizar la economía, pidió avanzar "hacia la unificación monetaria con Brasil" y señaló que "si el Mercosur va en serio" debe tener "las mismas reglas y la misma moneda, como la zona del euro".

Macri felicitó a Milei: "No le sacaría ni una coma al discurso"

Macri felicitó a Milei: "No le sacaría ni una coma al discurso"

Macri reiteró su apoyo al presidente Javier Milei y calificó de "perfecto" el discurso que brindó el domingo en las escalinatas del Congreso, luego de asumir la primera magistratura.

“No saqué ni un solo punto de su discurso. Fue perfecto, especialmente desde un punto de vista liberal. Las ideas que él defiende son las que yo siempre he defendido”, sostuvo.

Según el portal InfoMoney, Macri le restó relevancia a la idea de dolarizar la economía y planteó que “el primer paso es restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias que tiene la Argentina".

"Esto restablecerá la confianza y luego decidirá si avanza hacia la dolarización”, añadió.

Para el ex mandatario, el país "no puede gastar más de lo que gana y eso es lo que hará en los próximos 90 días", una decisión para la cual -dijo- "hay aceptación pública".

“Milei ganó las elecciones diciendo que haría el ajuste, por lo que tiene la autoridad para hacer los ajustes necesarios, algo que estaba prohibido hacer en Argentina. Hoy él mismo dijo que el ajuste tiene mejor imagen que él como presidente”, apuntó.

En ese sentido, Macri realizó una comparación entre "el gasto compulsivo" que tiene el Estado con "un alcohólico" que no debe "tomar ni un solo sorbo de cerveza".

“Argentina parece un alcohólico que no puede tomar un sorbo de cerveza. El país tiene un problema muy serio con el gasto compulsivo. El déficit fiscal es algo normal en los últimos cien años. Si Argentina no promueve un recorte amplio, no hay posibilidad de revertir su situación", describió.

Según consignó el portal Valor Económico, el ex presidente advirtió que "Argentina tendrá días difíciles por delante y no descarto violencia" frente a las medidas económicas que impondrá la administración de Milei.

“Tenemos una oportunidad inédita en 100 años. Si ese hombre (Javier Milei) impone el cambio, veremos algo inédito. El show está por comenzar”, señaló.