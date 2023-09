Los candidatos a gobernador de Santa Fe, cara a cara con sus propuestas

A su turno, Bodoira aseveró que "el problema de la seguridad está en la corrupción", y dijo que esto no solamente influyó en "la expansión de la delincuencia sino también en el aumento de la pobreza". Y llamó a "moralizar las instituciones".

"La inseguridad me enoja, me entristece", indicó Lewandowsi, y llamó a "mirar la película, no la foto. Esto no empezó hace tres años y medio sino hace quince años". Sostuvo que va a "reabrir las comisarías que se cerraron en los barrios" y sentenció: "¿Queremos tener buena seguridad? Hay que pagarle mejor a la Policía".

Al referirse al rumbo de la economía, Deiana indicó: "Vivimos en un país endeudado, quebrado y al borde una hiperinflación", y añadió que "hay superávit en una provincia donde hay malnutrición infantil". Y añadió: "Planteamos romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa".

Bodoira llamó a "trabajar para terminar con la manipulación del tipo de cambio" y propuso "sacar los derechos de exportación porque genera retención indebida a los productores", además de "crear más ferrocarriles".

Lewandoski precisó que el "caballito de batalla" de su eventual gestión será: "Vamos a ser el gobierno que construya mayor cantidad de viviendas. No es un eslogan de campaña, hay un fondo específico para eso".

Pullaro sostuvo que "los productores quieren que el Estado nacional les saque el pie de la cabeza para poder producir" y sentenció: "El gobierno nacional se lleva permanentemente los recursos de la provincia de Santa Fe".