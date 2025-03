Los caciques de Unidos, atentos a un rival que no aparece en la boleta única

A poco más de dos semanas para las elecciones de constituyentes, los caciques de Unidos para Cambiar Santa Fe confían en lograr la mayoría de la Convención pero prestan especial atención a un rival que no aparecerá en la boleta única: la apatía de una porción considerable del electorado.

Unidos, entre la confianza y la cautela

En la coalición oficialista destacan que en despliegue territorial la diferencia con sus rivales es abrumadora. “Tenemos 553 listas y una estructura muy por encima del resto. Es un armado soñado, hay que hacerlo pesar respecto al desorden de la oposición”, sostiene un operador, que advierte que la incertidumbre que gana terreno en la sociedad tiñe el escenario electoral.

En el laboratorio de Unidos detectaron que la imagen de Milei cayó unos diez puntos por el criptogate, el amesetamiento y aceleración de la inflación y el hecho de que el poder adquisitivo no recupera músculo. El interrogante es qué puede pasar con ese primer lote de decepcionados con el libertario.

“Por ahora nadie capitaliza y no se sabe qué puede pasar. Esos votantes pueden salir para cualquier lado o pueden no ir a votar”, indica un asistente a la reunión.

Puertas dentro de la alianza ven que la fragmentación del peronismo tampoco ayuda. La dispersión del PJ en tres listas —las encabezadas por Juan Monteverde, Marcelo Lewandowski y Roberto Sukerman— impide polarizar con un solo adversario y escenificar una batalla entre el pasado y el futuro, un encuadre que le rindió a Unidos en 2023.

Con la foto de fines de marzo, en el laboratorio pullarista ven segundo a Lewandowski —un candidato que ya tiene dos campañas provinciales sobre el lomo— aunque proyectan que al final ese lugar lo ocupará La Libertad Avanza. Sobre todo, por la tracción de la marca.

Los cálculos del pullarismo

En el entorno más próximo al gobernador creen que si se tratara de una elección ejecutiva volverían a rondar el millón de votos pero tienen claro que en una legislativa el voto se dispersa. “Con 600 mil votos estamos hechos”, sostienen.

En Unidos confían en llegar el mismo 13 de abril al número mágico de 35 bancas —sumando los constituyentes por distrito único y los departamentales— que le darían una mayoría propia en la Convención. De todos modos, creen que si se ubican como una primera minoría holgada eventualmente encontrarán manos amigas para sacar adelante la reforma.

“Aliados van a aparecer”, aseguran. Lo que no aparece es el clima electoral en la calle.

El termómetro de la calle

“Pusimos gente a folletear como nunca. No te putean, no hay clima de que se vayan todos, pero hay apatía. La gente está pensando en otra cosa”, dicen desde uno de los hermanos menores de la gran familia de Unidos.

Atentos a ese clima de época, la narrativa de campaña del oficialismo machaca sobre el fin de los privilegios de la política (como las reelecciones y los fueros), la eficiencia en el gasto público y la transparencia.

En ese marco, al finalizar la reunión de Unidos de este miércoles anunciaron que los convencionales de esa fuerza ejercerán su cargo de manera ad honorem.

Inauguramos la rotonda de acceso al Parque Industrial de #Alvear, parte de la transformación de la Ruta 21 en autovía. Con más de 1.500 millones de dólares de inversión propia proyectados para este año, Santa Fe es la única provincia con un plan de obra pública ambicioso y en… pic.twitter.com/7PNQel0siC — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) March 25, 2025

En el sprint final, Pullaro y sus aliados aceleran los anuncios de obra pública. Es un mecanismo de diferenciación por la positiva con La Libertad Avanza, el principal rival en las urnas pero con el que comparten una porción significativa del electorado.

>> Leer más: Elecciones 2025: buscan postulantes para cubrir faltazos de autoridades de mesa

No hay mucho tiempo. A partir de este sábado ya no puede realizarse publicidad de los actos de gobierno, una regla para nivelar (al menos un poco) la cancha entre el oficialismo y la oposición.

Aunque pasada esa fecha sí pueden realizarse recorridas y otro tipo de actividades proselitistas, en el camino al 13 de abril en Unidos no prevén actos multitudinarios. Entienden que no sintonizan con la austeridad que demanda una ciudadanía que todavía no activó el modo electoral.