López Murphy contestó los ataques de Milei y recibió el respaldo de varios dirigentes políticos

El ataque furioso del presidente Javier Milei al diputado Ricardo López Murphy provocó una reacción en cadena en defensa del ex ministro de la Alianza, además de la propia contestación que ensayó el dirigente liberal de origen radical. En su réplica, López Murphy sostuvo que los “agravios” pronunciados por Milei contra su persona son “una actitud inaceptable” , y aseguró que esa actitud no lo va “a intimidar” y le deseó al mandatario “templanza y sabiduría” en su gestión.

“Es malo que el presidente de la República esté agraviando a sus conciudadanos y a los congresistas del país. No me va a intimidar y voy a seguir manteniendo mis posiciones como lo he hecho a lo largo de 50 años”, dijo López Murphy.

“Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal carácter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante”, añadió en su publicación por la red social.

En tanto en las declaraciones radiales que realizó esta mañana, el diputado destacó que en su respuesta mantuvo “la mesura, la templanza y la cordura” y aseguró que los “agravios personales” pronunciados por el jefe de Estado no son “conducentes a la vida pluralista y pacífica que requiere la alternancia y el respeto por la opinión del prójimo”.

“Es una actitud inaceptable y más desde la Presidencia de la República. Yo no uso agravios y no me parece que sea el sistema correcto. En la Presidencia tiene que ser pedagogo y explicar lo que está haciendo y hacer de su vida una ejemplaridad. En ambas cosas está por un camino equivocado”, subrayó el diputado, a la vez que defendió un “programa de concordia y no de antagonismo y menos que menos de animalizar a los adversarios”.

“Sigo pensando que el país necesita un presupuesto, que necesita un Banco Central independiente, que en una situación tan delicada como la que tenemos eliminemos privilegios como el de Tierra del Fuego y que la lucha contra la corrupción un tema central”, apuntó.

Tras las declaraciones, distintos dirigentes y referentes políticos expresaron su apoyo a López Murphy.

“El nivel de la respuesta de López Murphy al Presidente habla tan bien de Ricardo que no tengo dudas que si Milei reparara 5 minutos en su furia inconducente y canalizara mejor su energía, lograría mucho más de lo que se propone y que la Argentina necesita”, escribió en X el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.

Asimismo, el dirigente de la Coalición Cívica y legislador porteño Facundo Del Gaiso consideró que las declaraciones del presidente merecen “el repudio de todos” al recordar el intento de magnicidio a la exvicepresidenta Cristina Kirchner por parte de la apodada “banda de los copitos”.

“Lo del presidente Milei llamando «basura» a @rlopezmurphy por pensar diferente merece el repudio de todos, no importa el espacio político. No se puede naturalizar que el presidente insulte dirigentes. Estamos a nada de qué algún «copito libertario» quiera matar un diputado”, advirtió Del Gaiso.

Por su parte, el diputado nacional por Unión por la Patria (UP) Eduardo Toniolli respondió la publicación de López Murphy y le apuntó que “Milei solo reconoce súbditos o enemigos”.

“De rodillas o de pie: no hay margen para reptar, estimado”, remarcó en un mensaje que fue reposteado por la expresidenta de la Cámara de Diputados Cecilia Moreau.

“Compartí dos años interbloque con Ricardo y lo considero una persona íntegra, generosa y un excelente legislador, su respuesta institucional y respetuosa lo describe perfectamente”, añadió la diputada del PRO Silvia Lospennato.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña sostuvo que se mantiene “siempre del lado @rlopezmurphy de la vida”.

En esa línea, el exministro de Cultura durante el macrismo Pablo Avelluto remarcó que a pesar de haber “coincidido y disentido en innumerables ocasiones” con López Murphy, siempre lo ha “respetado”.

“Los insultos del presidente solo hablan de sí mismo y sus limitaciones. Una demostración cabal que la discusión prioritaria es, hoy como ayer, entre pluralismo y autoritarismo”, aseveró.

En tanto, el excandidato a legislador porteño Franco Rinaldi lamentó las declaraciones del presidente y afirmó que “son engañosas cuando no falsas y que se nutren de un razonamiento pendular”.

“Quizás ese modo pendular es el que le permite hablar de una casta y tenerla adentro o incorporar a la que todavía estaba afuera para que entre, ej: Daniel Scioli”, añadió en referencia al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes.

“O hablar con la derecha en contra de los impuestos, clasificarlos como un robo, y al mismo tiempo subirlos. Y un largo etcétera. Por lo demás, prefiero los liberales que creen y avanzan hacia un gobierno limitado antes que los que cacarean contra el Estado pero piden plenos poderes al Congreso para el Ejecutivo”, completó Rinaldi.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) María Eugenia Talerico aseguró que López Murphy “no es merecedor de sus palabras”.

“Otro exabrupto innecesario por parte de una persona que con la investidura que porta, la de presidente de los Argentinos, me generan gran preocupación y desconcierto”, dijo la abogada, quien le pidió a Milei que “comience a gobernar con responsabilidad, idoneidad y pericia a nuestro país”.