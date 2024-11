Lo que lleva Pullaro a la mesa con Javier Milei y los gobernadores de la UCR

El presidente recibirá a los mandatarios para almorzar y estará acompañado, en principio, por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y por su vice de Interior, Lisandro Catalán , aunque no se descarta que se sumen otros funcionarios nacionales como la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

Hackearon la cuenta de Pullaro en la red social X: "No fue casual, sabían lo que hacían"

"De ninguna manera sentarse a dialogar con el gobierno nacional sobre deudas es resignar nuestro reclamo ante la Corte por los fondos jubilatorios" , dijo Pullaro al confirmar su asistencia y añadió: "No vemos que estemos cerca de llegar a un acuerdo por la deuda que tiene la Nación con Santa Fe".

Se refiere a la deuda que mantiene Nación, por el no pago de los anticipos que realiza la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional. La misma asciende a 800 millones de dólares.

En los últimos días el gobierno nacional anunció que creará un Régimen de Reparación Federal para discutir con las provincias un sistema de compensación de deudas y acreencias con la Nación, sin poner plata. La idea es que estos compromisos se salden con la transferencia de terrenos fiscales, activos en empresas públicas, rutas para concesionar o el resultado de privatizaciones de compañías públicas.

francos_y_pullaro_2.jpg Pullaro se reunió varias veces con Guillermo Francos. Ahora lo hará con el presidente Javier Milei

"Estamos a favor del decreto de venta de terrenos fiscales. Aclaramos que vamos a sentarnos a dialogar, seremos prudentes sobre el planteo de canjear bienes por deuda", apuntó el santafesino. La cesión de rutas es un tema que viene demandando la Casa Gris aunque su idea es que sea a través de un decreto sin que ingrese en una compensación por deudas.

Milei conversará con los gobernadores sobre el rumbo del país y se supone que escuchará sus reclamos, como ya lo hizo con los del peronismo, los del PRO y los de espacios independientes que formaban parte de Juntos por el Cambio. Además de Pullaro estará presente el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Jujuy, Carlos Sadir; de Corrientes, Gustavo Valdés, y de Chaco, Leandro Zdero.

El santafesino también posiblemente ponga sobre la mesa el reclamo sobre el dragado en la zona del puerto de la ciudad de Santa Fe que Nación determinó que no será obligatorio dragar a 25 pies para buques grandes como pretendía el gobierno santafesino. "Estamos preocupados desde el primer día sobre el pliego de la nueva concesión de la hidrovía. Queremos que siga estando el calado de 25 pies para el puerto de Santa Fe", afirmó Pullaro. El tema parece difícil de revertir sobre todo porque el viernes se anunció que la nueva licitación de la vía navegable troncal Hidrovía estará lista -y probablemente sin más cambios- a fin de año.

Política local

Respecto a la política local, el santafesino respondió sobre los dichos de Romina Diez, titular de La Libertad Avanza en Santa Fe, quien dijo que “no quiere un Gildo Insfrán (gobernador de Chaco) en Santa Fe” en clara alusión al gobernador santafesino. La libertaria se refería a una eventual reelección de Pullaro en caso de una reforma constitucional.

"Estamos enfocados en la gestión. Gildo Insfrán lleva 30 años en el poder, yo llevo once meses", se limitó a decir Pullaro para no subir al ring a la libertaria. Luego agregó: “El Poder Ejecutivo no se involucró ni se va a involucrar en la reforma constitucional. Es un problema de los partidos políticos. En mi cabeza está la gestión".