"Lo peor ya pasó", sentenció el presidente Milei en cadena nacional

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró en cadena nacional que "lo peor ya pasó", sentenció que "el temple de los argentinos es heroico" y remarcó que "el camino es arduo" pero que "el rumbo es el correcto".

Milei presentó este lunes en cadena nacional el presupuesto 2026 que enviará al Congreso de la Nación para su tratamiento antes de que termine el año legislativo.

"El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal", indicó, para advertir: "Si fallamos volveremos a caer en el pozo de la inflación descontrolada y la destrucción de toda expectativa en el país".

Sostuvo que "los años más duros de afrontar fueron los primeros, lo peor ya pasó", y agradeció a los argentinos "por el enorme apoyo".

"Los argentinos son los protagonistas de este proceso, son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad. El temple de los argentinos es heroico, y por eso les damos las gracias", remarcó en otro pasaje del discurso, y precisó que “el orden fiscal y el equilibrio son la diferencia entre trabajar para un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente".

Además, aseveró que "ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Y si bien el camino es arduo, el rumbo es el correcto. Si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo el esfuerzo que hemos hecho".