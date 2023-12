Lilia Lemoine relativizó el acoso callejero: "Por un piropo, un hombre puede ir preso"

En esa línea, recordó una anécdota: “Me ha pasado de salir de mi casa deprimida, pasar por una obra y que los muchachos dijeran algo lindo. Me fui con una sonrisa de ahí”.

“También me dijeron cosas horribles, ¿y yo qué hago? Me vuelvo y le respondo. ¿Somos iguales o no somos iguales? Vos me atacás, yo te respondo”, siguió.

Y finalizó: “Entonces, yo lo que quisiera es que la mujer deje de ser mansa y de depender del Estado o de depender de alguien para que la proteja”.