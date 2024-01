Ley ómnibus: el gobierno nacional aclaró que no le cierra el diálogo "a nadie"

De todos modos, el vocero Adorni aseguró que la Casa Rosada no contempla extender el plazo de las sesiones extraordinarias

Adorni también afirmó que, “por ahora”, no está contemplado extender el plazo de las sesiones extraordinarias del Congreso para el tratamiento de las iniciativas del Ejecutivo.

“Los tiempos legislativos tienen su propia dinámica, pero estamos dentro de los plazos y parámetros que harán que se pueda cumplir”, señaló sobre el período de sesiones del Congreso que comenzó el 26 de diciembre pasado y concluirá el 31 de enero próximo.

Adorni aseguró, además, que el gobierno “no le cierra el diálogo a nadie”, pero aclaró que la administración de Milei “está convencida” de impulsar la ley ómnibus.

En esa línea, el vocero resaltó la conformación de las comisiones legislativas en el Congreso para tratar el paquete de leyes enviado por el Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, bajo el título Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos.

“El gobierno y sus aliados lograron conformar cuatro comisiones fundamentales para el tratamiento de la ley y para impulsar todos los cambios que la Argentina necesita”, aseveró.

Se trata de las comisiones de Relaciones Exteriores, de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto de la Cámara baja.

Asimismo, indicó que el gobierno es “más que respetuoso” de los fallos adversos de la Justicia que obtuvo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por Milei para desregular la economía. Y ratificó que el Ejecutivo apelará las resoluciones en contrario que cosechó esa iniciativa.

“Esas decisiones serán apeladas y seguiremos atentos el camino. No ocurrió nada que no hubiésemos esperado. El gobierno seguirá analizando paso a paso, no solo el trámite judicial y el legislativo”, subrayó.

El vocero respondió, de ese modo, sobre el fallo del juez federal en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, quien habilitó la feria, firmó otro amparo contra el DNU de Milei y pidió desarmar el “proceso colectivo” que se tramitaba en ese fuero en manos de su colega, Esteban Furnari.

Los precios

En otro orden, Adorni habló de la estrategia del gobierno frente a la suba de los valores de la carne vacuna y otros alimentos: “No vamos a intervenir en precios”.

“Los acuerdos que se han conocido, son libres entre partes e impulsados por la propia cadena de comercialización”, advirtió.

Al respecto, sostuvo que “la inflación es un tema muy cruel porque afecta al que menos tiene” y, si bien indicó que “los alimentos están dentro de lo que preocupa” al gobierno, resaltó que la suba de precios “es un tema general, no particular” de un rubro específico.