Lewandowski, una derrota sin atenuantes para quien siempre supo que no ganaba

A las 21 Marcelo Lewandowski reconoció, con hidalguía y serenidad, una derrota que sabía que ocurriría desde mucho antes. Fueron sus primeras palabras en el Centro Cultural Atlas, donde siguió el escrutinio: "Sabíamos el contexto". Cuando aceptó competir a la Gobernación por el peronismo, que todavía no se llamaba Juntos Avancemos, hasta los más cercanos le auguraban no mucho más que el 30 por ciento de los votos. En ese porcentaje estará ubicado. Quiso ser candidato porque en su partido es el dirigente de su tiempo y en los últimos cuatro años venía de dos buenas elecciones. En esas condiciones presentarse tenía costos pero no presentarse también. Ahora se abre la etapa de evaluarlos.

La gran incógnita que palpita después de una elección como esta, donde hubo un ganador aplastante, es en qué lugar queda el que perdió. Eso no depende solamente de la derrota. Omar Perotti fue superado dos veces hasta ser gobernador. Y Lewandowski ahora quedó muy rezagado en una elección, aunque no es concebible que a alguien de su espacio le hubiera ido mejor. Hace cuatro años dejó su lugar de periodista televisivo para ser candidato a senador por Rosario. Eso no significó en su caso un salto a la política dado que es un militante peronista de toda la vida. En esa primera prueba alcanzó con creces la banca que buscaba, que un peronista no ganaba desde 1987, y en un partido muy escueto en liderazgos se convirtió en una figura gravitante.