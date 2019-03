Lavagna advierte que "el jueguito de la tasa y el dólar termina mal"

"Este jueguito de la tasa y el dólar, donde para contener el dólar se lleva la tasa a niveles elevados, termina mal", advirtió el ex ministro de Economía Lavagna ante las medidas económicas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri para intentar detener la inflación.

Lavagna reiteró que "a veces hay una gran dificultad en entender que la realidad pesa más que el marketing" tras considerar como un error "el plan económico original, que duró dos años y medio aproximadamente".

En su opinión fue entonces cuando "se llegó a una situación en la cual los mercados registraron que la política económica no andaba".

El futuro

De cara al futuro, el ex ministro explicó cuáles deben ser las herramientas para superar la actual crisis. "Se empieza por la creación de un Consejo Económico y Social, donde las partes sean capaces de sentarse en torno de una mesa e ir con el gobierno de turno. No se sale repartiendo porque no hay mucho para repartir, no hay nada para repartir. Lo que se busca es que el esfuerzo que hay que hacer para salir no sea de los sectores más bajos y medios".

Aunque siempre esquiva responder directamente sobre su posible candidatura a presidente, sí opina sobre el entramado de actores en este año electoral.

Así, consultado por Luis Novarecio para radio La Red dijo: "No he tenido ni pienso tener ningún contacto con Cristina Kirchner. Construimos con quienes no han creado la grieta".

En cambio, admitió en otra entrevista en radio Mitre que le gustaría sumar a Martín Lousteau a su espacio y sus charlas con el empresario y conductor de TV Marcelo Tinelli.

"Yo he estado hablando con mucha gente de la sociedad civil. En Marcelo Tinelli encontré una persona preocupada, quizás con alguna decisión de meterse más activamente en política, eso lo tiene que decidir él", deslizó.

Sí se sorprendió ante el apoyo que días atrás expresó Guillermo Moreno. "No sabía que me apoya, me acabo de enterar. Luis Barrionuevo, sí, he tenido reuniones con prácticamente todo el mundo sindical, que va a ser uno de los factores fundamentales", anticipó Lavagna