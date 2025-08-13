La querella de Cristina pide condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Uliarte

Ambos están acusados de homicidio agravado por el atentado a la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1º de septiembre de 2022

La querella de Cristina Kirchner pidió este miércoles condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1º de septiembre de 2022 .

En su alegato final, la querella adelantó que no acusará al tercer detenido, Gabriel Carrizo , por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho.

El abogado de la expresidenta, Marcos Aldazábal , inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 con d uras críticas a la instrucción de la investigación por el atentado .

Finalmente, pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari .

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de "violencia de género" que sufría la expresidenta en ese momento.

Sobre Carrizo, explicó que no será acusado por la querella y que, al consultar el tema con Cristina, ella manifestó no usar el derecho penal "para hacer política". Por lo cual, dijo: "Si no hay que acusarlo, no lo acusen".

Sabag Montiel está detenido desde la noche del 1º de septiembre de 2022, cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de Cristina, quien volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta.

La etapa de alegatos se inició este miércoles y seguirá el 20 de agosto próximo, cuando sea el turno de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún.