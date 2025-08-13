La Capital | Política | Cristina

La querella de Cristina pide condenar a 15 años de prisión a Sabag Montiel y Uliarte

Ambos están acusados de homicidio agravado por el atentado a la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1º de septiembre de 2022

13 de agosto 2025 · 15:11hs
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Foto: La Capital / Archivo.

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, los principales acusados.

La querella de Cristina Kirchner pidió este miércoles condenar a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado a los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a raíz del atentado a la entonces vicepresidenta, ocurrido el 1º de septiembre de 2022.

En su alegato final, la querella adelantó que no acusará al tercer detenido, Gabriel Carrizo, por entender que no hay pruebas para vincularlo con el hecho.

El abogado de la expresidenta, Marcos Aldazábal, inició el alegato en el tramo final del juicio ante el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 6 con duras críticas a la instrucción de la investigación por el atentado.

El pedido contra Sabag Montiel y Uliarte

Finalmente, pidió las condenas de 15 años de cárcel contra Sabag Montiel y Uliarte ante los jueces Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari.

La querella consideró que el intento de homicidio estuvo agravado por el uso de arma de fuego y el contexto de "violencia de género" que sufría la expresidenta en ese momento.

>>Leer más: Una exasesora del diputado Milman e influencer santafesina se defiende: "No fui parte del atentado a Cristina"

Sobre Carrizo, explicó que no será acusado por la querella y que, al consultar el tema con Cristina, ella manifestó no usar el derecho penal "para hacer política". Por lo cual, dijo: "Si no hay que acusarlo, no lo acusen".

Sabag Montiel está detenido desde la noche del 1º de septiembre de 2022, cuando gatilló sin éxito un arma a centímetros del rostro de Cristina, quien volvía a su casa en el barrio porteño de Recoleta.

La etapa de alegatos se inició este miércoles y seguirá el 20 de agosto próximo, cuando sea el turno de la fiscal de juicio, Gabriela Baigún.

