Reforma de la Constitución: Raimundo pidió autonomía municipal plena sin más gasto público El intendente de San Lorenzo pidió que se cumpla con una deuda de más de tres décadas y cuestionó las leyes provinciales que limitan a las ciudades 13 de agosto 2025 · 13:01hs

Raimundo reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas.

En el marco de los debates de la Convención Constituyente, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas, un derecho reconocido en la Constitución Nacional desde 1994 pero que, según sostuvo, acumula “más de treinta años de retraso” en su implementación efectiva.

Raimundo fue invitado a exponer ante la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, donde defendió la necesidad de que las localidades santafesinas cuenten con plena capacidad de decisión.

“Está claro en la Constitución nacional y en la ley que motivó este debate, el pueblo se expresó en ese sentido. Estamos treinta y pico de años atrasados”, señaló. Y advirtió que la autonomía no debe quedar condicionada por “el error histórico de sobrelegislar a nivel provincial, con normas que vulneraron la independencia de los municipios". Además, mencionó como ejemplos las leyes sobre arbolado público, medio ambiente, transporte interurbano y urbanizaciones.

Autonomía sin gasto público El mandatario sanlorencino fue enfático en que la autonomía no debe implicar aumento del gasto público, ni más burocracia, ni nuevos impuestos. Y que toda transferencia de funciones desde la Provincia debe estar acompañada de los recursos necesarios para su cumplimiento.

>> Leer más: Autonomía: Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial y puso fecha para la Convención local En otro tramo de su exposición, destacó la importancia del poder asociativo entre municipios para optimizar recursos y reducir costos, citando la experiencia del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) como “probablemente, la articulación intermunicipal más importante de Argentina”. Allí enumeró logros en gestión conjunta de residuos, transporte interurbano, seguridad urbana y política sanitaria. “Intentamos tener ciudades vivibles para nuestros vecinos y es importante que la Constitución reformada así lo reconozca y garantice”, concluyó Raimundo, instando a la comisión reformadora a consagrar en el texto constitucional estas facultades y experiencias de cooperación.