La Capital | Política | autonomía

Reforma de la Constitución: Raimundo pidió autonomía municipal plena sin más gasto público

El intendente de San Lorenzo pidió que se cumpla con una deuda de más de tres décadas y cuestionó las leyes provinciales que limitan a las ciudades

13 de agosto 2025 · 13:01hs
Raimundo reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas.

Raimundo reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas.

En el marco de los debates de la Convención Constituyente, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, reclamó que se concrete de manera inmediata la autonomía plena para municipios y comunas, un derecho reconocido en la Constitución Nacional desde 1994 pero que, según sostuvo, acumula “más de treinta años de retraso” en su implementación efectiva.

Raimundo fue invitado a exponer ante la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, donde defendió la necesidad de que las localidades santafesinas cuenten con plena capacidad de decisión.

“Está claro en la Constitución nacional y en la ley que motivó este debate, el pueblo se expresó en ese sentido. Estamos treinta y pico de años atrasados”, señaló. Y advirtió que la autonomía no debe quedar condicionada por “el error histórico de sobrelegislar a nivel provincial, con normas que vulneraron la independencia de los municipios". Además, mencionó como ejemplos las leyes sobre arbolado público, medio ambiente, transporte interurbano y urbanizaciones.

Autonomía sin gasto público

El mandatario sanlorencino fue enfático en que la autonomía no debe implicar aumento del gasto público, ni más burocracia, ni nuevos impuestos. Y que toda transferencia de funciones desde la Provincia debe estar acompañada de los recursos necesarios para su cumplimiento.

>> Leer más: Autonomía: Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial y puso fecha para la Convención local

En otro tramo de su exposición, destacó la importancia del poder asociativo entre municipios para optimizar recursos y reducir costos, citando la experiencia del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom) como “probablemente, la articulación intermunicipal más importante de Argentina”. Allí enumeró logros en gestión conjunta de residuos, transporte interurbano, seguridad urbana y política sanitaria.

“Intentamos tener ciudades vivibles para nuestros vecinos y es importante que la Constitución reformada así lo reconozca y garantice”, concluyó Raimundo, instando a la comisión reformadora a consagrar en el texto constitucional estas facultades y experiencias de cooperación.

Noticias relacionadas
El presidente pleno, Felipe Michlig, en la Convención Reformadora. 

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo recibió el reconocimiento de la Cámara baja con evidente emoción y agradeció el acompañamiento del público y su familia.

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Adultos mayores piden a la Convención constitucional Equidad etaria en la Legislatura

Reforma de la Constitución: adultos mayores proponen equilibrio etario para cargos legislativos

Intendentes peronistas junto al gobernador cordobés Martín Llaryora

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Ver comentarios

Las más leídas

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Lo último

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Reforma de la Constitución: Michlig destacó el diálogo y la participación ciudadana en la primera etapa

Monchito Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

"Monchito" Merlo fue homenajeado en la Cámara de Diputados de la Nación por su trayectoria

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

Lautaro "Laucha" Ghiselli fue detenido este miércoles por la Policía Federal a pedido del Ministerio Público de la Acusación de la provincia

Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación
LA CIUDAD

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores
Política

Llaryora le puso carne al asado de intendentes peronistas que se suman al club de gobernadores

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 
POLICIALES

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Un ciclista murió atropellado por un colectivo en avenida Circunvalación

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Copa Airlines definió qué hará ante el cierre del aeropuerto de Rosario

Una sorpresa en el once del Newells de Fabbiani para la final ante los tucumanos

Una sorpresa en el once del Newell's de Fabbiani para la "final" ante los tucumanos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

Más víctimas mortales del fentanilo contaminado: Santa Fe suma siete casos

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

El micro que trasladaba a Atlético Tucumán a Salta quedó varado

Ovación
¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?
Ovación

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

¿Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Básquet: Rosario latirá con los chicos en el 41º Encuentro Nacional de Minibásquet

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newells y le ganó dos finales

Historia del Clásico, capítulo 2: Central tuvo su mejor racha ante Newell's y le ganó dos finales

Policiales
Detuvieron a Laucha, presunto líder de la barra brava de Rosario Central
Policiales

Detuvieron a "Laucha", presunto líder de la barra brava de Rosario Central

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

¿Mafia china? Detienen en Rosario a un joven chino buscado por Interpol 

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Murió un hombre que había sido ferozmente atacado a tiros hace una semana

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: La Justicia lo volvió a matar

Condena a una policía por el crimen de Maxi Lucero: "La Justicia lo volvió a matar"

La Ciudad
Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin
La Ciudad

Fentanilo contaminado: familiares de víctimas se reunieron con Javkin

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Identificaron al ciclista que murió atropellado por un colectivo en Circunvalación

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Hospital Regional Sur: once empresas hicieron ofertas por debajo del presupuesto

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Entre mañanas frías y tardes de primavera: mapa de virus que circulan en Rosario

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta
Zoom

Un imitador de Messi será candidato y quiere llevar su nombre en la boleta

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?
Información General

El 17 de agosto será domingo, ¿el 18 de agosto es feriado en Argentina?

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune
Policiales

Boda narco de Ybarlucea: el triple crimen de los invitados que sigue impune

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda
Economía

Las tasas se dispararon en vísperas de una licitación clave de deuda

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto
Economía

El dólar oficial volvió a bajar y ya acumula una caída de 4,1 % en agosto

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas
Información General

Detuvieron a una azafata que quiso contrabandear relojes Rolex, iPhone y joyas

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario
La Ciudad

Crisis del tomate: caen 60 % las ventas en el Mercado de Productores de Rosario

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos
Economía

Sano y barato: Argentina se vuelve el mayor consumidor mundial de huevos

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial
Información General

YouTube probará un sistema de verificación de edad con inteligencia artificial

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero
Policiales

Crimen del broker: se agravó la situación de un jefe de la cárcel de Piñero

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria
La Región

Hallaron un proyectil de la Primera Guerra Mundial en Granadero Baigorria

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago
La Ciudad

Cómo pagar el boleto de colectivo en Rosario con Mercado Pago

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Por Javier Felcaro
Política

Movimientos decisivos en LLA de Santa Fe: ¿Romina Diez será candidata?

Javkin pidió aplicación inmediata parcial de la autonomía para Rosario
Política

Javkin pidió aplicación "inmediata" parcial de la autonomía para Rosario

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control
Información General

La península ibérica sufre decenas de incendios fuera de control

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario
Economía

Los alquileres siguen en alza: los aumentos interanuales superan el 80 % en Rosario

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó
Política

Diego Guelar culpó a Macri por acordar una alianza con LLA y lo insultó

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión
Policiales

Una policía fue condenada a 15 años de prisión por matar a un hombre en una discusión

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses
Economía

Puerto de Rosario, el gobierno provincial mueve la agenda con los cordobeses

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos
Economía

Exportaciones: por qué el primer semestre Santa Fe vendió más y recaudó menos