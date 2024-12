La lucha contra violencia en Santa Fe, entre un montaje de presos y la disputa electoral

La mecha la encendió el intendente de Coronda, Ricardo "Bachi" Ramírez, quien cuestiona a Nación por no resolver cuestiones básicas para la ciudad antes de la puesta en marcha de la unidad penitenciaria, como cuestiones de seguridad ciudadana, y basura. Según su información, se trasladó un grupo de internos desde la provincia de Buenos Aires, quienes fueron filmados durante su ingreso al penal como si fueran parte del nuevo dispositivo penitenciario, que aún no está operativo.

“Los internos eran de José C. Paz, habían llegado a las 5.30, 6 de la mañana en combis custodiados, una locura, para hacer una filmación que entraban con scaners a las celdas. A la media hora se volvieron a destino”, dijo a Futurock.

En las imágenes se ve a tres presuntos detenidos, dos con indumentaria deportiva de clubes de Buenos Aires, que bajan de una unidad del servicio penitenciario e ingresan a una celda. “Primer detenido que entra a la cárcel federal de Coronda”, dice Bullrich y cierra la puerta de la celda.

En este Gobierno, no hay más lugar para el delito y quien ponga en riesgo la vida, la libertad o el esfuerzo… pic.twitter.com/prTF1cXQo4 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 20, 2024

“Fue una puesta en escena. Hoy la cárcel no tiene agua. Le faltan dos meses para terminar la cárcel”, resumió el intendente de Coronda. "Me sorprendió, porque en reuniones con autoridades penitenciarias nos habían dicho que los internos iban a llegar en 45, 60 días, que hoy se iba a hacer una inauguración… cuando la ministra Bullrich dijo que ya había internos, lo que hubo fue un operativo", agregó durante el fin de semana.

El gobernador de Santa Fe no estuvo en la lista de invitados, aparentemente talló el triángulo de hierro del presidente Javier Milei en una decisión que ya demuestra sus primeros trazos electorales. En representación de Santa Fe estuvo el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Del éxito a la disputa

El éxito de la baja de homicidios y el descenso de otros índices de violencia en Rosario es producto de un trabajo mancomunado del Plan Bandera entre tropas federales y santafesinas. Sin embargo, siempre hubo tensión por quién se llevaba la medalla por más que el vínculo entre Pullaro y Bullrich sea bueno.

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, parece ser que este tironeo se acelerará. Nación quiere mostrar que sin el apoyo federal Rosario no estaría pacificada, y el gobierno santafesino no querrá desaprovechar el determinante trabajo que realizó, no solo de manera territorial sino en las cárceles, con nuevas leyes en materia de seguridad y penitenciaria.

Sin embargo, la provincia de Santa Fe no quiere entrar en un golpe por golpe, a lo sumo querrá fidelizar lo que hace y no más. Entienden que es un tema sensible riesgoso si se le da una mala utilización con fines electorales. Menos sumarse a pomposos contenidos, como hizo en otra oportunidad cuando mostró una requisa en la cárcel de Piñero, en un video de alto impacto. Pocos días después hubo un rebrote de violencia, y se señaló a ese video como uno de los motivos.

Por ejemplo, a las pocas horas del acto en Coronda, el ministro de Seguridad provincial entregó en la Unidad N° 11 de Piñero elementos de seguridad por más de 500.000 dólares para el personal del Servicio Penitenciario de la provincia. Al caer la noche del viernes, el gobierno provincial comunicó que la Policía de Santa Fe detuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a Jonatan Riquelme, hermano de Fran Riquelme, sindicado como el líder de una banda narcocriminal que está preso en la cárcel de Marcos Paz.

En tanto, durante el fin de semana la ministra continuó comunicando detenciones y acciones en Santa Fe. "En el barrio Vía Honda, una zona bajo control constante gracias al Plan Bandera, un peligroso narco intentó escapar de un control policial. Pero no lo logró: los agentes de la PSA lo atraparon trasladando cocaína en el vehículo. ¡Adentro! El que las hace, las paga".