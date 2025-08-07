La Libertad Avanza y el PRO abrocharon un acuerdo electoral y blindaje legislativo

El oficialismo y el partido fundado por Mauricio Macri lograron un entendimiento de cara a los comicios del 26 de octubre próximo

La Libertad Avanza (LLA) y el PRO sellaron su acuerdo electoral de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre próximo y, a la vez, aseguraron que el entendimiento tendrá correspondencia en el Congreso .

“Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar, a través de sus representantes en el Congreso, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023”, indicaron ambas fuerzas.

Los espacios políticos señalaron que el “acuerdo implica el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron al país a la catástrofe económica y a la pobreza” .

“ Las ideas de la libertad que en el pasado hicieron grande a la Nación nos unen , especialmente la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada”, subrayaron en un comunicado en conjunto.

La Libertad Avanza y el PRO coincidieron en que “los legisladores que integran el Congreso como resultado de esta alianza electoral acompañarán la gestión del presidente en la protección del equilibrio fiscal, la defensa del plan económico y el compromiso innegociable de trabajar para volver a hacer de la República Argentina una potencia mundial”.

“Como el presidente ha expresado en repetidas oportunidades: defendemos una causa justa y noble, mucho más grande que nosotros mismos, donde las personas son meros instrumentos de esa causa. Este acuerdo es una prueba contundente de ello”, enfatizaron en el mensaje.

El acuerdo electoral entre el oficialismo y el partido de Mauricio Macri se selló el último día previsto para la presentación de alianzas electorales, de acuerdo al calendario 2025.

Elecciones y lugares clave

El 17 de agosto vence el plazo para la inscripción de los candidatos. En ese marco, LLA le ofreció al PRO el quinto y sexto lugar de la lista porteña de diputados nacionales, dos espacios con posibilidades de ingresar al Congreso en caso de realizar una buena performance.

Sin embargo, los dos lugares para la nómina de postulantes al Senado por la ciudad de Buenos Aires serán para dirigentes de La Libertad Avanza.

En principio, el PRO encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se resistió a entablar un entendimiento con los libertarios, pero finalmente se empezó a allanar el camino para el acuerdo.