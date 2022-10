La fecha de las elecciones en Santa Fe abre un abanico de lecturas políticas

La posible realización de las elecciones santafesinas en septiembre podría alterar ciertos tiempos -como la negociación electoral y el traspaso de mando- pero no cambiaría radicalmente el escenario , coinciden en distintos campamentos políticos oficialistas y opositores.

El presidente del PJ santafesino, Ricardo Olivera, dijo a La Capital que “en general la conducción del peronismo está de acuerdo” con mover las elecciones generales a septiembre.

Esa fecha, reconoció el también diputado provincial, abriría un margen de tiempo para trabajar en el territorio y fortalecer las chances en las urnas de un peronismo que, al igual que en los turnos electorales anteriores, se encamina a dirimir su interna en las Paso.

Olivera señaló otra ventaja de realizar las elecciones en septiembre: acorta el tiempo entre los comicios y la asunción del nuevo gobernador.

“La transición puede ser traumática. En cualquier democracia, seis meses es demasiado tiempo”, indicó el titular del PJ santafesino.

En tanto, en la oposición se mostraron cautos y esperan que Omar Perotti mueva sus piezas.

Es que la Constitución santafesina establece que la elección de gobernador debe realizarse con una antelación no mayor de seis meses ni menor de tres meses al traspaso de mando.

Con ese esquema, las elecciones generales deberían realizarse entre el 10 de junio y el 10 de septiembre.

Hace tres semanas, el Partido Socialista (PS) presentó una carta en la Casa Gris para que el gobernador convoque a las fuerzas políticas para dialogar sobre la fecha de las elecciones.

“Todavía no nos respondieron. Sería importante que se abra esa instancia y no vamos a hacer una valoración política sobre la fecha de las elecciones hasta que no se defina formalmente”, dijo a este diario el titular del PS santafesino, Enrique Estévez.

En la misma línea, el presidente del comité provincial de la UCR, Felipe Michlig, reclamó al mandatario santafesino que abra una ronda de consultas con los distintos partidos políticos para definir pronto la cuestión.

“Sería una forma de establecer certidumbre y previsibilidad, y descartar cualquier acción pueda ser interpretada como oportunista. Todos necesitamos tener reglas de juego claras”, planteó el senador por San Cristóbal.

image.png

En las principales fuerzas opositoras no creen que los gobiernos peronistas puedan volcar entre junio y septiembre el humor social.

“Creerán que con un poco más de tiempo pueden recomponer algo de su imagen nacional y provincial, que está muy deteriorada. Igual, este país es imprevisible y todos queremos que las cosas mejoren, pero si siguen haciendo lo mismo van a obtener los mismos resultados”, advirtió Michlig.

De todos modos, la oposición podría beneficiarse si finalmente el gobernador convoca las elecciones para septiembre: tendría más tiempo para montar la compleja arquitectura del frente de frentes.

Si las generales fueran el 3 de septiembre, las Paso deberían realizarse entre el domingo 18 de junio y el domingo 23 de julio. Con ese esquema, el cierre de listas sería, según cual sea la fecha, entre abril y mayo.

“Nos podría ayudar a que madure definitivamente la idea de armar un espacio más amplio”, admitió Michlig.

Y agregó: “Quisiéramos tener todo cerrado, pero vamos aprendiendo a manejar la ansiedad. Tenemos que respetar los tiempos de cada fuerza política”.

Por su parte, en la mesa chica del PS reconocieron que los tiempos más largos relajararían la negociación, pero alertaron: “La situación social no da para mucha rosca electoral, la gente quiere soluciones a sus problemas”.

En esa clave, en el radicalismo vienen pensando en armar una actividad que junte a los distintos espacios opositores a partir de un eje convocante, como inseguridad, inflación. Sin formato, fecha, ni lugar, en la UCR sí tienen claro el objetivo político.

“Puede ser un panel con participación de especialistas o un foro de debate, pero queremos organizar un evento que sintetice y que nos reúna a todos”, dijo Michlig.