La declaración de Ponce Asahad aceleró la ruptura del bloque del PJ en el Senado

La declaración judicial del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad implicando a un senador provicial en el armado de una red de recaudación con el juego clandestino incendia la política de la provincia. Uno de los primeros efectos es la aceleración de la ruptura del bloque de senadores del justicialismo. Seis legisladores de la Cámara alta no quieren estar en la misma bancada que Armando Traferri, representante de San Lorenzo, destinatario del pesado testimonio del ex fiscal rosarino.