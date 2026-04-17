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El Senado tuvo una ronda de consultas con entidades empresarias, productivas y colegiadas

Legisladores, funcionarios y empresarios analizaron el proyecto de modificación del Código Procesal Laboral de Santa Fe y la adhesión a la ley nacional de Riesgos del Trabajo

17 de abril 2026 · 09:24hs
El Senado tuvo una ronda de consultas con entidades empresarias, productivas y colegiadas

En el recinto de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe se desarrolló este jueves una reunión de trabajo entre legisladores, funcionarios provinciales y representantes de entidades empresarias y de la producción, con el objetivo de analizar el proyecto de modificación de la legislación vinculada al sistema de Riesgos del Trabajo y al Código Procesal Laboral. Más tarde las autoridades recibieron a directivos del Colegio de Abogados de Santa Fe, para evaluar el mismo tema.

El encuentro fue presidido por el senador por San Cristóbal y presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, y contó además con la participación de los diputados José Corral y Martín Rosúa (autores del proyecto con media sanción); los senadores Rubén Pirola, Armando Traferri, Esteban Motta, Ciro Seisas, Julio Garibaldi, Leonardo Diana, Pablo Verdecchia y Germán Giacomino, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo; y el secretario de Cooperación, Cristian Cunha.

Actualizar el marco normativo

Los impulsores del proyecto José Corral y Martín Rosúa explicaron que con estas normativas se apunta a “bajar la litigiosidad laboral en la provincia y por ende bajar el costo empresarial al momento de abonar la afiliación al sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART)". Por otra parte, plantearon las dificultades que tiene el sistema generando “sobrecostos para los empresarios, especialmente de pequeñas y medianas empresas”.

Por su parte, el ministro Roald Báscolo sostuvo que avanzar con estas reformas se encuentra en línea con los objetivos planteados por el gobierno provincial en materia laboral y productiva, orientados a disminuir la litigiosidad, promover el crecimiento del empleo registrado y reducir los niveles de informalidad laboral.

Visión de entidades de la producción

Por su parte, directivos de entidades vinculadas a la producción manifestaron la necesidad de avanzar con la sanción de las reformas propuestas, al considerar que permitirían reducir costos que hoy afectan la competitividad del sector privado.

Asimismo, señalaron la urgencia de actualizar el marco normativo como una cuestión de equidad, entendiendo que estas medidas contribuirían a generar igualdad de condiciones para producir en Santa Fe respecto de otras provincias del país, incluidas jurisdicciones vecinas.

Reunión muy positiva

Desde el Senado, tanto el presidente provisional Felipe Michlig como los legisladores presentes ratificaron la voluntad de avanzar con el tratamiento de la iniciativa en la próxima sesión, y valoraron positivamente la reunión por haber permitido escuchar de primera mano las demandas del sector empresario y productivo.

En ese marco, el senador Julio Garibaldi expresó que “se entiende la celeridad que están planteando para generar mayores posibilidades de desarrollo en la provincia de Santa Fe, en un contexto complejo y difícil del país para animarse a invertir y producir como hacen ustedes. La preferencia que le dimos al proyecto demuestra el compromiso que tiene esta Cámara para buscar soluciones”.

A su turno, el senador Esteban Motta sostuvo que “más allá de la celeridad para aprobar este proyecto, es bueno continuar con estas instancias de diálogo y trabajo para plantear cuál debe ser la postura de Santa Fe como provincia respecto a la matriz productiva del país de cara a las próximas décadas”.

En la misma línea, el senador Ciro Seisas remarcó que “los legisladores debemos plantear y sancionar reformas que tienen que ir en dirección de lo que la sociedad necesita”.

Quiénes participaron

En representación de entidades empresarias y productivas participaron referentes de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE), CORONESA, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Bolsa de Comercio de Rosario, CAMARCO Santa Fe y Rosario, el Centro Comercial de Santa Fe, la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe, CARSFE, ADE, la Federación Gremial del Comercio y la Industria, CONINAGRO, además de representantes de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo.Reunión con el Colegio de Abogados de Santa Fe

Más tarde los legisladores y autoridades del poder Ejecutivo señaladas recibieron a representantes de Colegio de Abogados de Santa Fe, encabezados por los Dres. Francisco Ippolito y Gabriela Coronel.

En la oportunidad los representantes del Colegio recibieron de parte de los legisladores las distintas líneas de argumentaciones del proyecto y brindaron su punto de vista sobre el particular.

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