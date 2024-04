Jorge Lanata confirmó que demandará a Javier Milei: "Es un camino autoritario y no puede seguir así"

“Yo no puedo aceptar que me diga cualquier cosa. Porque si lo acepto, lo convalido. Me voy a presentar y lo voy a discutir” , contó el conductor de "Periodismo para todos" en diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

“ Acusó a tipos en muchos casos inacusables . No tengo claro si esto es una línea, si está deliberado o no, lo que creo es que es un ejemplo de intolerancia. Es un camino autoritario y que así no se va a llegar a ningún lado. No se puede dejar que esto siga así.. Y encima van solo cuatro meses de gobierno, imaginate en dos años”, insistió Lanata.

"No se puede decir cualquier cosa de cualquiera", enfatizó Lanata, quien hizo caso omiso al pedido que le hizo Bullrich cuando se cruzaron en TN para que desistiera de iniciar acciones judiciales contra Milei. "Pará la demanda Jorge, pará la demanda y vamos por otro camino", le dijo la titular de la cartera de seguridad al columnista de Clarín, quien le replicó: "Me acusa de cometer delitos y eso me parece una barbaridad, no lo podemos dejar pasar".

El origen de la polémica

Milei le respondió a Lanata mencionándolo en la red social X: “Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del CC. Críticas sí. Mentiras no. ¿Decir la verdad requiere sobre?”.

Al leer el posteo, Lanata se ofendió y respondió: “No puede ser que diga lo que se le cante de cualquiera; a ver si así se acostumbra a no insultar con libertad. Él no puede hablar de sobres sin pruebas, sea el presidente de Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces nos encontraremos en Tribunales con el Presidente y veremos si él lo puede sostener… Yo no soy larretista, pero podría serlo, me importa muy poco. Sobres no recibo y es público, hace 40 años que laburo”.

Tras las acusaciones, Lanata pidió el apoyo de sus colegas: “En este país desaparecieron 100 periodistas durante la dictadura. Tenemos que defendernos entre nosotros, no puede ser que porque hay cierta parte a favor de Milei no los estemos defendiendo. Salen a defender dos o tres, y los demás miran para otro lado porque o, en efecto, son ensobrados, o porque son mileístas oportunistas”.

Con cierta ironía, Milei escribió en X que “es interesante lo que sucede cada vez que uno muestra a un periodista mintiendo”, ironizó a través de su cuenta de X, ratificando sus acusaciones.