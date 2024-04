Jorge Lanata anunció que demandará a Javier Milei por "calumnias e injurias" tras un cruce en redes

“Me parece bien que Milei esté preocupado por el caso de Israel. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea israelí o belga, no me importa de dónde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina. Me parece que hay formas que mantener, no estoy de acuerdo”, expresó Lanata en el comienzo del programa.