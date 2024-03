Javier Milei: "Todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera"

“Cuando yo estaba en mi primer año de economía los precios subían tan rápido que no alcanzaban a reticketear . Era una situación bastante traumática. Por eso es que también nosotros estamos obsesionados con evitar la hiperinflación”, recordó Milei, y añadió: “ El hermano José Luis nos explicó el valor de ´muertos antes que sucios´ , y vean el quilombo que estamos haciendo: todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos afuera ”.

>> Leer más: Javier Milei acusó a Alberto Fernández de gastar una fortuna en champagne y después se retractó

En ese sentido, señaló que “la ministra de Capital Humano es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y todas las semanas se instala en un piso nuevo y hace unos quilombos de novela”. Y enfatizó: “Muerto antes que sucio, y luchar por el mérito, por la excelencia, son valores que tomé en una clase de caligrafía en este colegio. Lo más valioso es que sean personas íntegras”.

“Las fuerzas del cielo nacen cuando a mí me toca asumir como diputado nacional en 2021, y en ese momento un periodista me dice ´ustedes son 2 en 257, ¿qué pueden hacer? Y yo le contesté con el libro de Macabeos que dice que la fuerza en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, siguió el mandatario en su discurso ante el alunado del colegio.

image - 2024-03-06T103851.946.jpg

“Al poco de asumir, a mi hermana brillantemente se le ocurrió que sorteáramos la dieta del Estado, y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. No existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente”, destacó más adelante, y destacó: “Todo nuestro devenir en la política fue una lucha contra una adversidad enorme”.

“Recortamos un montón de privilegios que tenía la casta. Nosotros teníamos como objetivo alcanzar el déficit cero en el año, pero fue tan fuerte lo que empezamos a hacer que pudimos llegar al equilibrio financiero en enero”, concluyó.