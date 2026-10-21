La Capital | Zoom | Lali Espósito

Pedro Sánchez usó una canción de Lali Espósito para responder a los insultos de Milei

El presidente del gobierno español compartió una historia de Instagram con el tema de la artista argentina después de que Milei lo llamara “delincuente” y “dictador”

21 de octubre 2026 · 10:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lali Espósito en las stories del presidente español

Lali Espósito en las stories del presidente español

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, respondió con ironía a los nuevos ataques de Javier Milei. Este miércoles, minutos después de que el mandatario argentino lo calificara de “delincuente” e “impresentable dictador” durante un discurso en Madrid, compartió en sus redes sociales una imagen en la que escuchaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito.

“Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali”, escribió Sánchez en una historia de Instagram junto a la captura de la canción. El gesto fue interpretado como una respuesta irónica a los insultos del presidente argentino, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos dirigentes.

El tema de Lali Espósito adquirió notoriedad por su asociación con los cruces públicos entre la cantante y Milei. Aunque la artista no confirmó explícitamente que la canción estuviera dedicada al mandatario, tanto el videoclip como algunos gestos durante sus recitales alimentaron esa interpretación.

Qué dijo Javier Milei sobre Pedro Sánchez

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, Milei volvió a cargar contra Sánchez, a quien calificó de “ladrón”, “corrupto” y “dictador”. Además, llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” y responsabilizó a los partidos de izquierda de provocar el “estancamiento brutal” de la economía europea.

Los ataques se produjeron a poco más de un mes de las elecciones generales españolas, previstas para el 29 de noviembre, y profundizaron el enfrentamiento verbal entre los dos mandatarios.

No es la primera vez que Milei arremete contra el jefe del gobierno español. La relación entre ambos quedó marcada por sucesivos cruces públicos y tensiones diplomáticas.

La respuesta de Sánchez antes de la visita de Milei

Antes del discurso del presidente argentino, Sánchez había publicado un video en el que reivindicó su identidad política frente a quienes utilizan el término “zurdo” como un insulto.

“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos ‘zurdos’. Si subir las pensiones es ser zurdo, soy zurdo. Si dar más tiempo a padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo, también soy zurdo”, expresó.

>> Leer más: El picante comentario de Lali Espósito sobre la participación de Milei en Jesús María

El mandatario español enumeró medidas de su gestión, entre ellas los aumentos del salario mínimo y las políticas vinculadas con derechos sociales, y concluyó: “Soy zurdo y a mucha honra”.

Por su parte, las redes sociales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece Sánchez, también respondieron a la llegada de Milei. “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”, publicaron.

Protestas por la visita de Javier Milei a Madrid

La visita del presidente argentino también generó manifestaciones en Madrid. Cientos de estudiantes se concentraron este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos para protestar contra su presencia.

Los manifestantes llevaron cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas, además de pancartas con consignas contra Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario argentino llegó a la universidad acompañado por un operativo de seguridad, en una jornada atravesada por las críticas de sectores de izquierda y el nuevo cruce con Sánchez.

Noticias relacionadas
Maru Botana habló sobre su forma de degustar los platos en MasterChef, la cual generó críticas en redes

Maru Botana respondió a las críticas por sus degustaciones mínimas en "MasterChef"

Saula Benavente compartió el mensaje manuscrito que recibió de Robert de Niro tras la muerte de Luis Brandoni

La viuda de Luis Brandoni dio a conocer la carta que Robert De Niro le envió tras su muerte

Ben Affleck y Anna Kendrick protagonizan El contador, la película que Netflix sumó a su catálogo 

Netflix sumó una película de hace 10 años con Ben Affleck y Anna Kendrick

BTS, el grupo musical de K-pop, llegó a Argentina

BTS llegó a Argentina para sus tres shows: todos los detalles de su visita

Las más leídas

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo último

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Gonzalo Belloso: Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central

Gonzalo Belloso: "Fue el honor de mi vida haber sido presidente de Central"

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Gonzalo Rodríguez, de 32 años, había sido condenado a seis años y medio de prisión en la causa Los Patrones, primera condena por narcotráfico a Los Monos

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos
Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?
La Región

Tragedia en San Cristóbal: tras la sentencia, ¿qué pasó con el adolescente que disparó?

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia
La Ciudad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta
Economía

"Santa Fe ya es socio estratégico de Vaca Muerta"

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad
La Ciudad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores
Economía

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Las más leídas
Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Electrolux: confirman el cierre de la planta y el despido de los trabajadores

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Murió un histórico presidente de Central Córdoba justo el día en que el club cumplió 120 años

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Rosario espera cinco días sin sol: anuncian lluvias, tormentas y ráfagas de viento

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Ovación
Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada
Ovación

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Central confirmó la lesión de Federico Navarro en la recta final de la temporada

Jerónimo Gómez Mattar: Newells es mi vida y a este gol lo soñé siempre

Jerónimo Gómez Mattar: "Newell's es mi vida y a este gol lo soñé siempre"

Esgrima: Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel, dijo Franco Marchetti

Esgrima: "Fuimos a ganar experiencia y estamos en un buen nivel", dijo Franco Marchetti

Policiales
Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta
Policiales

Entraron a robar a la casa de un fiscal santafesino y se llevaron su motocicleta

Detienen en Buenos Aires a Ladrillo, condenado en 2018 como parte de Los Monos

Detienen en Buenos Aires a "Ladrillo", condenado en 2018 como parte de Los Monos

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Cordobés preso cuando intentaba robar con inhibidor de señales

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

Una joven mujer recibió un balazo en la cintura en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes
La ciudad

Fenómeno El Niño: operativo de limpieza de sumideros frente al alerta por tormentas fuertes

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

Alerta amarillo por tormentas para Rosario, que se prepara para vivir varios días de lluvia

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

El Centro de Nutrición más innovador de la salud pública abre en el Centenario

Hugo Yasky: Este programa económico se encamina al fracaso
Economía

Hugo Yasky: "Este programa económico se encamina al fracaso"

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica
Policiales

Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de 8 metros instalando fibra óptica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno
Politica

Discapacidad y reforma electoral generan diferencias en la cúpula del gobierno

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes
La Ciudad

Parkinson: Rabbia reclamó medidas ante la falta de medicación para pacientes

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades
Política

El gobierno defendió el presupuesto 2027 para las universidades

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo
Policiales

Lo asaltan y maniatan en un edificio céntrico, pero un llamado frustró el robo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro
El Mundo

Elecciones en Brasil: qué dicen las últimas encuestas entre Lula y Bolsonaro

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen
Policiales

Violencia narco en el cordón industrial: nueve acusados en una banda vinculada a resonante crimen

Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido, cuestionó Kicillof
Política

"Milei se burló de la gente que no llega a fin de mes con un cinismo desconocido", cuestionó Kicillof

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela
La Región

Tragedia en San Cristóbal: la Justicia sobreseyó al adolescente que mató a un alumno en la escuela

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán
La región

Reconocieron el cuerpo de uno de los navegantes que desparecieron en Fray Luis Beltrán

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer
La Ciudad

Exsuboficial del Ejército de Rosario volvió a encadenarse por la salud de su esposa con cáncer

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque
Policiales

Quedó en libertad el conductor de Uber Moto que abandonó a un pasajero tras un choque

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía
Política

Pullaro, Frigerio y Llaryora preguntan a Milei qué hará con los dólares de la minería y energía

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: El Estado tiene que garantizar los medicamentos
La Ciudad

Santa Fe cuestionó el recorte de Remediar: "El Estado tiene que garantizar los medicamentos"

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza
Economía

Una familia rosarina necesitó más de $1,8 millón para no caer en la pobreza

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años
Zoom

Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari
Zoom

Diego Peretti se desmarcó de la presunta estafa de Hernán Casciari

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado
La Ciudad

Dengue en Santa Fe: el primer caso confirmado de la temporada es importado

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación
Salud

Avances en cáncer gástrico: Rosario fue parte de una reveladora investigación