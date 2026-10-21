Pedro Sánchez usó una canción de Lali Espósito para responder a los insultos de Milei

El presidente del gobierno español compartió una historia de Instagram con el tema de la artista argentina después de que Milei lo llamara “delincuente” y “dictador”

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez , respondió con ironía a los nuevos ataques de Javier Milei. Este miércoles, minutos después de que el mandatario argentino lo calificara de “delincuente” e “impresentable dictador” durante un discurso en Madrid, compartió en sus redes sociales una imagen en la que escuchaba “Fanático”, la canción de Lali Espósito .

“Camino de Burgos con este temazo argentino de Lali”, escribió Sánchez en una historia de Instagram junto a la captura de la canción. El gesto fue interpretado como una respuesta irónica a los insultos del presidente argentino , en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos dirigentes.

El tema de Lali Espósito adquirió notoriedad por su asociación con los cruces públicos entre la cantante y Milei. Aunque la artista no confirmó explícitamente que la canción estuviera dedicada al mandatario, tanto el videoclip como algunos gestos durante sus recitales alimentaron esa interpretación.

Durante su intervención en el Nueva Economía Fórum, en Madrid, Milei volvió a cargar contra Sánchez, a quien calificó de “ladrón”, “corrupto” y “dictador”. Además, llamó a los españoles a “sacar a los socialistas a patadas” y responsabilizó a los partidos de izquierda de provocar el “estancamiento brutal” de la economía europea.

Los ataques se produjeron a poco más de un mes de las elecciones generales españolas, previstas para el 29 de noviembre, y profundizaron el enfrentamiento verbal entre los dos mandatarios.

No es la primera vez que Milei arremete contra el jefe del gobierno español. La relación entre ambos quedó marcada por sucesivos cruces públicos y tensiones diplomáticas.

La respuesta de Sánchez antes de la visita de Milei

Antes del discurso del presidente argentino, Sánchez había publicado un video en el que reivindicó su identidad política frente a quienes utilizan el término “zurdo” como un insulto.

“Hay quienes creen que nos insultan llamándonos ‘zurdos’. Si subir las pensiones es ser zurdo, soy zurdo. Si dar más tiempo a padres y madres para disfrutar de sus hijos es ser zurdo, también soy zurdo”, expresó.

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El mandatario español enumeró medidas de su gestión, entre ellas los aumentos del salario mínimo y las políticas vinculadas con derechos sociales, y concluyó: “Soy zurdo y a mucha honra”.

Por su parte, las redes sociales del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), al que pertenece Sánchez, también respondieron a la llegada de Milei. “Hola, Milei. Los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España. El país que más crece de Europa”, publicaron.

Protestas por la visita de Javier Milei a Madrid

La visita del presidente argentino también generó manifestaciones en Madrid. Cientos de estudiantes se concentraron este miércoles en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos para protestar contra su presencia.

Los manifestantes llevaron cacerolas, silbatos, banderas rojas y palestinas, además de pancartas con consignas contra Milei y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El mandatario argentino llegó a la universidad acompañado por un operativo de seguridad, en una jornada atravesada por las críticas de sectores de izquierda y el nuevo cruce con Sánchez.