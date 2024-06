Javier Milei ratificó a Diana Mondino y defendió a Luis Caputo: "Nadie le va tocar el culo"

El presidente Javier Milei confirmó que el asesor Federico Sturzenegger será ministro del gabinete nacional, aunque no aclaró cuál será su cartera.

En relación el diputado nacional aliado al oficialismo, a quien nombró como "el profe", dijo que le gusta para la provincia de Buenos Aires. “Espert me gusta para candidato para el año que viene. Hay que discutir un montón de cosas, pero convengamos que tengo un nivel de afinidad muy importante. Me parece buenísimo que se haya sumado, particularmente pienso que es un candidatazo" , subrayó.

El presidente, en tanto, dijo que si sigue haciendo las cosas "bien" en el gobierno, el kirchnerismo no vuelve más. "No vuelven más", disparó el jefe de Estado, aunque advirtió que era mejor no anticiparse a los hechos. Y fue más allá: aseguró que si las elecciones fueron hoy La Libertad Avanza sacaría el 50 por ciento de los votos.