Javier Milei dijo que está "totalmente de acuerdo" con la "rebelión fiscal" contra Axel Kicililof

El presidente Javier Milei ratificó este domingo sus críticas al gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof , y aseguró estar "totalmente de acuerdo" con la rebelión fiscal a la que convocó el diputado nacional José Luis Espert , quien llamó a "no pagar los impuestos" que aumentó el mandatario bonaerense, a quién definió como “un vampiro en un banco de sangre con la plata” .

Milei dijo el incremento de impuestos de Kicillof es "expropiatorio" y "no tiene contrapartida de bienes públicos" . Y explicó: Kicillof no da nada, en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia , en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”.

“El aumento de patentes, el aumento de inmobiliario residencial y el aumento de inmobiliario rural no hay que pagarlo" , fue la advertencia que lanzó Espert a la que se sumó el jefe de Estado este domingo a la noche en LN+.

"Si una sola persona no pagara, sería sancionada. Pero, si se vuelve masivo, será difícil sancionar a todos" , insistió Milei, y explicó: "Muchas de las grandes rebeliones vinieron después de conflictos recaudatorios. Por ello, en el Pacto de Mayo hablamos de volver a un Estado que gaste solamente el 25% del PBI ".

También se refirió a la difícil situación que viven los jubilados. "Perdieron 2 puntos del PBI pero planeamos devolverles 1,5 puntos con una reforma en el cálculo de las jubilaciones. Hoy, los jubilados con el bono ganan 200 dólares, les incrementamos sus haberes si los calculamos en moneda norteamericana", indicó.

Y ratificó la necesidad de cambiar la fórmula de actualización de las jubilaciones, porque la aplicada por el gobierno de Alberto Fernández no hizo más que profundizar la perdida de poder adquisitivo de los beneficiarios del sistema.

Con respecto a la posibilidad de que se caiga el DNU en Diputados, dijo: "Tenemos solamente 7 senadores, era esperable el resultado de la votación del DNU en senadores. Es positivo haber sacado 25 votos. Ahora, deberemos defender en la Cámara de Diputados un DNU que sigue vigente. Si se cayera, volveremos a la carga con nuevos DNU" pronosticó Javier Milei.

"Vinimos para terminar con 100 años de decadencia y lo vamos a hacer. Tenemos un Norte y vamos a avanzar hacia ese lugar. En 20 años nos podríamos parecer a Alemania. Pero, no nos conformamos con eso, queremos ser Suiza o Irlanda, las naciones con mayor libertad económica", argumentó Milie.

Finalmente, resaltó: "Estas son las primeras de mil reformas. Luego, tenemos tres mil más esperando. No vamos a bajar los brazos de ninguna manera. Pero, el Pacto de Mayo no tiene sentido si no nos aprueban antes el DNU en diputados y el capítulo 4 de la ley de bases que afecta el pago de ganancias".