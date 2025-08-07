Intelectuales acusan a Milei de "complicidad con la barbarie" por invitar a Netanyahu a visitar Argentina

La carta abierta titulada "Oprobio e ignominia" esta firmada, entre otros, por dos rosarinos. El primer ministro de Israel "es responsable de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio"

Un grupo de intelectuales , entre ellos dos rosarinos, escribieron una carta abierta al presidente Javier Milei para expresar su repudio a la invitación realizada por el mandatario al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu , para que visite Argentina.

Según trascendió, el embajador argentino en Israel, Shimon Axel Wahnish, trabaja en la concreción de un encuentro bilateral en Argentina entre Milei y Netanyahu para los primeros días de septiembre.

En este contexto, diversos intelectuales argentinos escribieron una carta abierta para compartir su repudio a esa invitación y posible visita, que podría tener lugar entre el 7 y el 10 de septiembre, según el pedido formal del embajador.

"Oprobio e ignominia: no son términos del lenguaje político sino del vocabulario moral los que utilizamos para rechazar absolutamente esa invitación ", empieza la carta firmada por catorce intelectuales argentinos.

"No es necesario recordar aquí el extenso prontuario del señor Netanyahu, amenazado con prisión en su propio país si pierde la impunidad que le da el cargo, hoy criminal internacional, responsable de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y del posible delito de genocidio. Así lo afirman no solo destacadas figuras del judaísmo internacional sino también dos relevantes organizaciones israelíes de protección de los derechos humanos", señala el texto.

Y añade: "La invitación cursada a Netanyahu para visitar nuestro país, independientemente de que venga o no, provoca indignación, traiciona las mejores tradiciones humanistas de nuestra historia y coloca al gobierno en un pozo moral junto con los peores dirigentes del momento actual, en el terreno de las autocracias, la violación de los derechos humanos, el cinismo y la corrupción. Ante este hecho aberrante, queremos expresar, con firmeza y claridad, nuestro repudio".

"Señor presidente: su complicidad con la barbarie mancilla los valores de la dignidad, el respeto y la libertad que esperamos encuentren algún día el modo de volver a imperar entre nosotros", finaliza.

La carta abierta está firmada por los rosarinos Rubén Chababo y Marcela Ternavasio junto a José Emilio Burucúa, Lila Caimari, Graciela Fernández Meijide, Adrián Gorelik, Roy Hora, Alejandro Katz, Mariano Llinás, Mirta Zaida Lobato, Lucas Martin, Hilda Sabato, Graciela Silvestri, Hugo Vezzetti.