El clásico del ascenso rosarino en el Olaeta se juega en la lente de La Capital

Negocios Horacio Marín: "Quiero quedarme en YPF para desarrollar Vaca Muerta"

Por Claudio Berón Policiales El narco negocio de los Borras: avionetas, la DEA y cocaína por más de 15 millones de dólares

la ciudad Domingo inestable y fresco en Rosario, la previa a una semana casi invernal

policiales Zona sur: rescataron a un joven que estaba secuestrado y detuvieron al presunto captor

Por Matías Petisce La Ciudad Ciencia para todos: alumnos de la escuela Balseiro vivieron una experiencia "inolvidable" en el Xlab Rosario

La Ciudad El Mundial cada vez más cerca, pero no los televisores: la venta en Rosario viene "floja"

Salud Cuadros respiratorios: con el frío intenso, aumentan las consultas en Rosario

Policiales Zona oeste: encontraron a un hombre acribillado a balazos en el pasillo de una casa

La Ciudad Docentes de la UNR lanzaron un nuevo paro de semana completa del 26 al 31 de mayo

La Ciudad Un banco de Rosario sacó las cajas de seguridad a la calle y se alteró el microcentro

Por Luis Emilio Blanco La Región La Justicia Federal consolidó pruebas clave en el juicio por fumigaciones en Pergamino

La Ciudad Un simple botón: cómo hacer que La Capital aparezca primero en tus búsquedas de Google

Política El rector de la UNR criticó a Javier Milei por haberlo llamado "delincuente"

La Región La ruta 34 sumó otro choque fatal: un automovilista de San Lorenzo murió en Ybarlucea

La Región Santa Fe lidera el ranking de puestos de trabajo en la construcción con saldo a favor

Policiales El MPA presentó su informe sobre crímenes en Rosario y destacó la tasa de esclarecimiento

Por Jorge Asís En foco Derecha módica o peronismo resignificado

la ciudad El fin de semana será gris e inestable antes del ingreso de un nuevo frente frío

Policiales Crimen de Benjamín: el rumor que llevó al hallazgo del cuerpo tras una semana sin novedades