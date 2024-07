Instan a fortalecer el gobierno de Pullaro y no adelantar los tiempos políticos

Al respecto, completaron: “Quedan tres años y medio para seguir transformando la provincia. Por eso, nuestra dedicación pasa por el trabajo que estamos haciendo en seguridad, producción, educación, salud y desarrollo social. La única preocupación es generar el cambio que nos propusimos al momento de integrar Unidos y acompañar a Pullaro”.

En ese contexto, este martes se conoció la proclamación de la lista única con la vicegobernadora Gisela Scaglia como titular del PRO de Santa Fe. Y, en breve, quedará formalizado el cambio de autoridades (sale como jefe partidario Cristian Cunha, actual secretario de Cooperación de la provincia).

Al encuentro que cobijó la sede de la UCR santafesina confluyeron, entre otros dirigentes, el titular del radicalismo a nivel nacional, Martín Lousteau, Pullaro y algunos de sus ministros. El anfitrión fue el jefe del partido en la provincia, Felipe Michlig.

Lousteau, también senador nacional, hace tiempo que alimenta las expectativas en torno a la figura del gobernador para la futura disputa por la Casa Rosada.

Aunque Michlig, cuando en la apertura del cónclave de la UCR repasó la creación de Unidos, no se guardó nada: “Tengo un nuevo sueño, un presidente de la Nación radical y de Santa Fe”.

A principios de junio, el senador provincial había insinuado que Pullaro debería ir por la Presidencia durante una cumbre de Unidos y frente al propio gobernador y toda la cúpula de la coalición, cuyo modelo también instó a replicarlo a nivel nacional.

Hoy junto al Gobernador @maxipullaro y el Pte. de la #UCR Nacional @GugaLusto dejamos inaugurado el Primer Plenario Nacional de organizaciones radicales, en la sede de la UCR provincial, de la ciudad de Santa Fe.



— Felipe Michlig (@felipemichlig) June 29, 2024

De todos modos, Pullaro dejó en claro que es el encargado de manejar los tiempos políticos: fue prudente durante el acto del sábado (que coincidió con los 30 años de la Convención Constituyente que, en la capital provincial, le dio luz verde a la reforma de la Carta Magna nacional), se explayó brevemente y luego emprendió una recorrida por el departamento Caseros.

Paralelamente, su entorno, que elude toda proyección nacional del mandatario santafesino y mira con recelo los pronunciamientos de Michlig, se limitó a advertir a este diario que “el objetivo prioritario es la provincia y todo lo demás resulta secundario, accesorio y extremadamente postergable”.

En esa línea de razonamiento, Joaquín Blanco, titular del Partido Socialista (PS) de Santa Fe, subrayó: “Van casi siete meses de gobierno y cualquier proyección que hagamos de la coalición deberá atalonarse en administraciones exitosas”.

“Si logramos pacificar Rosario con una policía eficiente, un sistema carcelario que responda y políticas sociales acordes, eso actuará como una vidriera, a nivel nacional, de un modelo de gestión viable”, afirmó el diputado provincial, en declaraciones al programa #HoraPolítica (Somos Rosario y Express Fan).

Tras instar a algunas referencias de Unidos a “no poner el carro adelante de los caballos”, Blanco puntualizó: “Si hacemos bien lo que nos toca, motivo por el cual la gente nos votó, naturalmente seremos parte de una discusión nacional”.

“Hay que tener mucha prudencia, porque lo que nos marca este tiempo es que la gente es la dueña de los votos y cambia rápidamente. No nos enamoremos de una encuesta, no pensemos que una elección ganada un año atrás es eterna. Todos los días tenemos que rendir examen”, sentenció el socialista.