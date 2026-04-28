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En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

El Canalla visita a Universidad Central por la tercera fecha del Grupo H del certamen continental. Un triunfo lo encaminaría hacia la clasificación

28 de abril 2026 · 21:55hs
El volante de Central

El volante de Central, Franco Ibarra, en el partido en Venezuela.
En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

Central tiene un lindo desafío en esta tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores. La visita a Universidad Central de Venezuela podría allanarle el camino hacia la clasificación a los octavos de final, aunque para ello le será indispensable sumar de a tres.

El ánimo del equipo del equipo de Jorge Almirón es el mejor. Es que viene de ganar por el torneo local y logrando el pasaporte a los playoffs. Además se aseguró terminar la fase regular entre los cuatro primeros.

El Canalla disputó dos encuentros en la Copa Libertadores y se mantiene invicto. Igualó sin goles en el Gigante de Arroyito contra Independiente del Valle, mientras que en la segunda fecha derrotó por 1 a 0, en Paraguay, a Libertad.

Por el mismo grupo, este martes Independiente del Valle venció por 3 a 2 a Libertad en Asunción y momentáneamente es el líder.

>>Leer más: El argentino que jugará contra Central en Caracas: "Queremos hacer historia en la Libertadores"

El minuto a minuto de Universidad Central v. Central

Final del primer tiempo 1-0 a favor de Central.

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34' Córner de Campaz y ganó de arriba Nacho Ovando para poner el 1 a 0 para Central.

29' Remate alto de Solé para Universidad Central.

A los 28' Central no puede imponer condiciones ante los venezolanos.

7' primer llegada canalla con un tiro de Coronel.

Comenzó el partido en Venezuela.

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