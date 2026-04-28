En vivo: Central gana en Venezuela con gol de cabeza de Nacho Ovando

El Canalla visita a Universidad Central por la tercera fecha del Grupo H del certamen continental. Un triunfo lo encaminaría hacia la clasificación

El volante de Central, Franco Ibarra, en el partido en Venezuela.

Central tiene un lindo desafío en esta tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores . La visita a Universidad Central de Venezuela podría allanarle el camino hacia la clasificación a los octavos de final, aunque para ello le será indispensable sumar de a tres.

El ánimo del equipo del equipo de Jorge Almirón es el mejor. Es que viene de ganar por el torneo local y logrando el pasaporte a los playoffs. Además se aseguró terminar la fase regular entre los cuatro primeros.

El Canalla disputó dos encuentros en la Copa Libertadores y se mantiene invicto. Igualó sin goles en el Gigante de Arroyito contra Independiente del Valle, mientras que en la segunda fecha derrotó por 1 a 0, en Paraguay, a Libertad.

Por el mismo grupo, este martes Independiente del Valle venció por 3 a 2 a Libertad en Asunción y momentáneamente es el líder.

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El minuto a minuto de Universidad Central v. Central

Final del primer tiempo 1-0 a favor de Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FOXSportsArg/status/2049287540188848238&partner=&hide_thread=false CONMEBOL #Libertadores | ¡GOL DE ROSARIO CENTRAL! Ignacio Ovando pone en ventaja al Canalla a los 35 minutos del primer tiempo.



Viví la CONMEBOL Libertadores en la pantalla de Fox Sports con los relatos de @pachuzubiri1 y los comentarios de Pablo Álvarez pic.twitter.com/ncKv0NibEM — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 29, 2026

34' Córner de Campaz y ganó de arriba Nacho Ovando para poner el 1 a 0 para Central.

29' Remate alto de Solé para Universidad Central.

A los 28' Central no puede imponer condiciones ante los venezolanos.

7' primer llegada canalla con un tiro de Coronel.

Comenzó el partido en Venezuela.