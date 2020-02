El juez de Campana Adrián González Charvay le impuso al histórico dirigente de la estiba Herme Juárez la prohibición de acercamiento a todas las dependencias la Cooperativa de Trabajo Portuario de Puerto General San Martín, a partir de un pedido de los apoderados de un grupo de asociados.

Ante esta medida, el apoderado legal de Juárez presentará hoy un recurso para que se revoque esta decisión, que se le permita al dirigente el ingreso a la entidad y que se le asignen tareas, tal cual ocurre con los otros involucrados en la causa que lo tiene como principal sospechoso.

Mientras tanto, algunos episodios enrarecen el clima en la cooperativa, hoy intervenida por Roberto Pascualino en reemplazo de Juan José Schaer. Como la denuncia de un transportista a la entidad por falta de pago de los servicios y un presunto intento de coima, o la agresión que sufrió un empleado de la institución, nieto de Juárez, quien intentaba divulgar un petitorio pidiendo el regreso del dirigente.

El juez González Chervay hizo lugar al pedido realizado el pasado viernes en los tribunales de Campana por los apoderados de un grupo de asociados, Agustín López, Federico Godoy y Priscila Ghirimoldi, y responde a otra resolución judicial que ampliaba la intervención de la cooperativa por seis meses más, publicó el diario digital Pregón.

Así, le prohibió acercarse a las sedes centrales y todas aquellas conexas de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada de Puerto General San Martín, la Cooperativa de Trabajos San Lorenzo Limitada y la Mutual Portuaria 21 de Diciembre.

"Tiene derecho a trabajar"

Herme Juárez fue puesto en libertad el 3 de este mes por la Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, aunque sigue vinculado a la causa donde se investiga una presunta asociación y la comisión, entre otros delitos, de lavado de activos.

Al día siguiente, el dirigente ingresó a la cooperativa, y de hecho, recibió por entonces a LaCapital en la sala de Presidencia. Fue allí donde dijo "quisieron liquidarme para terminar con la cooperativa, si ganaba Macri, me moría en la cárcel".

El miércoles de esta semana, el juez impuso la restricción de acercamiento menos de 200 metros de todas las dependencias de la entidad que presidió hasta agosto del año pasado.

En diálogo con LaCapital, el abogado de Juárez, Javier Rabade, reveló que hoy presentará un recurso para que la resolución de González Chervay sea revocada.

El argumento es que el histórico dirigente "prestó servicios en la cooperativa, siempre trabajó, y tiene derecho a hacerlo, como ocurre con los otros procesados en la causa, que están en funciones", dijo el letrado, quien consideró que "no tiene por qué hacerse diferencia. Que lo dejen entrar, que le asignen una labor y le paguen el sueldo".

Rabade propuso que "en todo caso, que se le limiten las labores, pero que no se le prohíba desenvolver funciones. Nosotros apuntamos a la paz social, que trabaje la justicia, y que el interventor nuevo se pueda hacer de lo actuado por el anterior, en cuya gestión, dicho sea de paso, aprobaron por unanimidad el balance de Juárez. No cualquiera maneja esta cooperativa, no cualquier toma una decisión".

Para el entorno de Juárez, en el medio de esta tensión hay "un sector que está en contra del dirigente y que quiere lograr protagonismo, por eso se presenta como una facción importante. Pero todo eso es una falacia. Están haciendo una campaña de desprestigio, cuando lo cierto es que la gran mayoría decidió redactar una carta de apoyo a Herme", dijo el abogado.

Agresión

Mientras todo esto ocurre, un escándalo sacudió ayer a la sede de la cooperativa portuaria, donde uno de los empleados y socios fue denunciado por agarrar del cuello y amenazar de muerte a Franco, uno de los nietos de Juárez, también empleado del lugar. .

El incidente sobrevino cuando, de acuerdo a la denuncia, Franco estaba juntando firmas para pedir que vuelva Herme Juárez a ocupar la presidencia de la empresa; en oposición a la medida tomada ayer por el juez de Campana Adrián González Charvay que prohíbe el ingreso y acercamiento del histórico dirigente a todas las dependencias de la entidad en cualquiera de sus formas.

Tal cual lo publicó el diario digital SL24, la denuncia fue radicada en la comisaría 5ª de Puerto San Martín contra Marcelo V., el presunto agresor.

Además, y aunque no aportó más precisiones, el abogado de Juárez reveló ayer a este diario que un empresario encargado del transporte de personal denunció a la cooperativa ante la justicia por falta del pago de los servicios, y un presunto intento de cohecho por parte de directivos de la entidad. Se espera que en las próximas horas surjan detalles de la denuncia y haya medidas judiciales para esclarecer el hecho.

"Querían el puerto"

Juárez estaba con prisión domiciliaria hasta que la Justicia ordenó su liberación definitiva, aunque quedó vinculado a la causa.

En esa ocasión, brindó una entrevista a LaCapital en la que dijo que su detención estaba vinculada a la intención del poder político de turno y al económico de siempre (aunque sin nombrarlos y hablar de "ellos") de "quedarse con el puerto. El problema era Herme Juárez, que les ponía el tapón y no los dejaba pasar. No tenían cómo hacerlo y buscaron esta salida, meterme preso. Pensaban que iban a ganar las elecciones y, si así hubiera sido, habrían logrado sus objetivos", consideró.

En un extenso diálogo que mantuvo ya estando en libertad absoluta, el dirigente confesó que siempre estuvo "tranquilo" sobre las acusaciones, porque "esta cooperativa es un ejemplo de trabajo, de cordialidad, de calidad y de honestidad. Trabajamos todos por lo mismo, cargamos buques para que el país salga adelante. Y nos preocupamos por hacerlo de la mejor manera, en el menor tiempo posible para el bien de todos, para que todos ganen. Somos una cooperativa muy seria y responsable y trabajamos para empresas que exigen y ejercen esos estándares", remarcó.

Y respecto del futuro de la cooperativa, afirmó que "siempre estuvo marcado por la misma directiva. En la medida que van creciendo los trabajos acompañamos con inversiones. Cuando quisimos comprar máquinas Volvo, lo hicimos, al igual que los remolcadores y los helicópteros. Estamos económicamente muy fuertes porque cuidamos el dinero de los trabajadores, que se logró con muchísimo sacrificio".