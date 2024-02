Guillermo Francos: "La consulta popular es uno de los caminos que tiene el presidente"

El ministro de Interior, Guillermo Francos , sostuvo este miércoles que no se siente "traicionado" luego de que el dictamen de mayoría de la ley ómnibus volviese a comisión en la Cámara de Diputados tras no conseguir el apoyo necesario y afirmó que "la consulta popular es uno de los caminos" con los que cuenta el presidente Javier Milei , aunque opinó que no se puede "obviar el Parlamento".

votacion omnibus diputados.jpg

En ese marco, añadió que es "la responsabilidad del gobierno" encontrar los mecanismos para hacerlo y señaló que "los legisladores que también representaban un cambio no acompañaron" el proyecto.

"Jamás he pensado en dar un paso al costado. Me comprometí con el presidente a tratar de ayudar en esta gestión. Él tiene su visión, a veces podemos disentir con algún tema como con miembros del equipo, pero él tiene la resolución de los temas. Yo seguiré planteando que el camino del dialogo tiene que existir y el del entendimiento entre Ejecutivo, Congreso y también con las provincias", afirmó.

En tanto, el titular de la cartera política sostuvo que "no tenía sentido continuar con el tratamiento de la ley" luego de que se evidenciará en la votación que no había un apoyo como el que "supuestamente" iban a brindar algunos diputados y que esto hubiera significado "sancionar una ley sin los instrumentos para resolver la emergencia".

"La decisión del gobierno fue mandar el proyecto a comisiones para encontrar un acuerdo. De entrada sabíamos que iba a ser complejo ingresar a un Parlamento con un bloque minoritario para encarar un proceso de transformación significativo", remarcó.

Al ser consultado sobre los "agravios" compartidos por el presidente en su cuenta de X (exTwitter), Francos dijo que no vio las publicaciones y que no va a hacer "comentarios" sobre estos mensajes. "(Milei) tiene su estilo político personal, se expresa de esa manera y la gente lo votó porque se expresa de una manera directa. No me pidan a mí que haga un comentario sobre el tuit del presidente porque no corresponde", añadió.

Embed AQUÍ LA LISTA DE LOS LEALES Y LOS TRAIDORES QUE USARON EL DISCURSO DEL CAMBIO PARA PODER RAPIÑAR UNA BANCA...

PASEN Y VEAN A LOS ENEMIGOS DE UNA MEJOR ARGENTINA... https://t.co/OMHwQwEm5a — Javier Milei (@JMilei) February 7, 2024

En tanto, dijo que "habría que analizar cómo fueron los votos" de los legisladores cordobeses al ser consultado por las conversaciones con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. "Claramente no hemos tenido un acuerdo con el gobierno de Córdoba, lo que es raro porque es una provincia que apoyó masivamente al presidente de la Republica", completó.