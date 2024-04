Grabois contra Milei: "Queremos una Argentina neutral, pacífica y no-alineada"

"No queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra", dijo el dirigente social.

“Milei sigue poniendo sus afinidades personales por encima del interés nacional. No queremos que nos traigan guerra entre potencias a nuestra tierra. Ya bastante tenemos con la miseria planificada”, publicó Grabois en su cuenta personal de la red social X (ex Twitter).

La respuesta del otrora aliado del presidente de la Nación, el economista Carlos Maslatón, no se hizo esperar y se sumó al cruce. “Es irrelevante, Grabois. Milei no entiende nada de política internacional, es una máquina de decir boludeces de cuestiones ajenas a su clasificación de presuntas guerras entre «Oriente» y «Occidente» que no existen y que nunca existieron. Ideologiza los conflictos, se pasa de burro”, sentenció Maslatón.