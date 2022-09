Fuerte rechazo de los gremios al proyecto de Losada que criminaliza las protestas de trabajadores

La senadora nacional de Juntos por el Cambio presentó una iniciativa que impone penas de prisión de dos a cuatro años para trabajadores "sindicalizados o no" que participen de reclamos laborales en la puerta de una empresa.

Distintos gremios de Rosario y la región repudiaron enérgicamente por "antidemocrático" el proyecto de ley de la senadora nacional por Santa Fe Carolina Losada, de Juntos por el Cambio, que impone penas de cárcel de dos a cuatro años a trabajadores, "sindicalizados o no", que protesten en la puerta de una empresa. La acompañan en la embestida contra los reclamos gremiales una decena de legisladores de esa fuerza, como Alfredo Cornejo (UCR), Luis Naidenoff (UCR), Stella Maris Olalla (UCR), Eduardo Vischi (UCR) y Guadalupe Taglarierri (PRO).

Y si las protestas afectaran una relación laboral o comercial con un tercero, como podría ser un proveedor de la compañía en conflicto, "corresponderá una pena de prisión de tres a seis años". En ese caso, las condenas ya serían de cumplimiento efectivo.

Y si "participara de las acciones o fuere promotor un representante gremial, además de la pena privativa de la libertad tendrá una inhabilitación especial por el doble del tiempo para ejercer su representación sindical", completa.

El proyecto, enmarcado en la promoción de una reforma laboral desde las redes sociales de los principales referentes del macrismo, ya puso en alerta a la dirigencia gremial.

"Es un proyecto de ley para criminalizar las medidas de fuerza de los trabajadores con persecución a sus representantes sindicales", advirtió Heber Ríos, el secretario gremial del sindicato de lecheros, Atilra.

Marcelo Andrada, Secretario General del Sindicato de Recolectores de Rosario: "Esta senadora no conoce la realidad de los derechos de los trabajadores que a base de su sudor y esfuerzo ganan su salario. Cuando alguien ignora eso es muy preocupante. Todos los trabajadores tenemos derecho a nuestros reclamos, a un salario digno por eso se hicieron las leyes y están los sindicatos para reclamar. No vamos a permitir el recorte de derechos que nos ha costado durante muchísimos años con dirigentes presos y muertos. Vamos a ir a la calle si es necesario para que esa ley no salga".

Claudio García, del gremio de Encargados de Edificio de Rosario (SuteryH): "El poder político debe legislar desde la imparcialidad y no desde los intereses económicos personales dando la espalda al colectivo obrero. Si un trabajador tiene que ir en cana por ejercer la lucha obrera, que el empresario que no cumpla la ley del trabajo generando un conflicto laboral, que también vaya en cana y los políticos que apoyan este atropello los acompañen en la celda vecina".

Walter Palombi, titular del Sindicato de Trabajadores del Correo de Rosario: "Les molesta el pueblo movilizado y los trabajadores defendiendo derechos, peleando por salarios justos por las fuentes laborales. Si fuera por ellos que echen a todo el mundo sin pago de indemnización y que seamos todos precarizados. Ese es el pensamiento que tiene la senadora Losada y todo el bloque de senadores de Cambiemos. Nunca van a entender al pueblo trabajador, lo detestan".

Julio Barroso, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Químicos de San Lorenzo: "Terrible, absolutamente anti democrático. Algo que cualquier familia trabajadora no debe olvidar a la hora de votar. Porque los derechos salariales y de trabajo de quienes están sindicalizados siempre son también referencia para el informal y el jerárquico. Los que se presentan como los modernos pretenden que los trabajadores volvamos a la ley de residencia de 1902 donde se pagaba con la cárcel o expulsión del país a los trabajadores inmigrantes que participaban de acciones sindicales o huelgas. Nunca proponen cárcel para los patrones que violan la ley, violan convenios colectivos de trabajo o evaden sus responsabilidades tributarias frente a la sociedad".

Claudia Indiviglia del gremio de Trabajadores Estatales (Norte): "Esa iniciativa es muestra mas del gorilismo que odia al pueblo trabajador. Para ellos los trabajadores molestamos si hacemos valer nuestros derechos, legislan para los patrones a los que nunca le marcan nada malo. Lo que debe saber Losada es que su iniciativa se va a caer porque el movimiento obrero organizado nunca mas permitirá que vengan a recortar derechos dignamente logrados".

Ariel Batrichevich, referente gremial del gremio de Vigiladores Privados (UPSRA): "De la derecha argentina se puede esperar lo peor para los trabajadores porque lo han demostrado siempre. Sus propósitos son recortar derechos a trabajadores y cada acción que promueven tiene que ver con eso. Lo que le decimos es que no lograran".