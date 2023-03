Fuerte lobby por la seguridad en Santa Fe entre empresarios y legisladores

Se acordó elevar una nota firmada por todos los legisladores nacionales y Santa Fe y todas las instituciones para solicitar al Poder Ejecutivo nacional mayores recursos para Santa Fe y el listado de políticas de gestión que tiene la provincia.

Se presentará un pedido de informes sobre los fideicomisos, ya que se sostienen que en muchos casos se han constituido en verdaderas "cajas negras", con la excepción de los relacionados con la construcción.

También se acordó impulsar un pedido de informes a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) sobre la cantidad de personal en la provincia y descripción y de armas y balas en manos de privados.

“El 27 de febrero de 2020 el presidente dijo claramente que el gobierno nacional iba a tener una acción decidida para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Pasaron tres años, es nuestra mayor desilusión. Además, con ministros que no lo ayudan mucho, porque Aníbal Fernández no sólo no cuida a las familias santafesinas sino que también se rindió ante los narcos. No se quiere tomar dimensión de lo que está pasando”, fustigó el diputado.

“Este miércoles trataremos en la Comisión de Justicia el proyecto para fortalecer la Justicia Federal en Santa Fe, crear fiscalías y jueces de garantías. Queremos una justicia más rápida, veloz y eficiente que resuelva y condene a la narcocriminalidad”, detalló Mirabella.

Participaron los diputados Enrique Estevez y Monica Fein (PS), Germana Figueroa Casas, José Nuñez y Gabriel Chumpitaz (PRO); Roberto Mirabella y Marcos Cleri (Frente de Todos); Juan Martín y Ximena García (UCR), y María Victoria Tejeda (Evolución Radical, además los senadores Carolina Losada y Dionisio Scarpín (UCR).

Por las entidades empresarias estuvieron la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Sociedad Rural de Rosario, el Grupo Trascender, Rosario Convention & Visitors Bureau, Oame, Aehgar, Rotary Club Firmat, AEV, la Cámara de Comercio Industria y Servicios de San Lorenzo y Zona, Acezo, el Colegio de Abogados de Rosario, la Asociación de Comercio e Industria de Villa Gobernador Gálvez, la Fundación Libertad, la Fundación Aportar, el Centro Comercial e Industrial de Venado Tuerto, AEF, el Foro de la Vivienda, la Cámara de la Construcción, AIM, Adessa, Monapy, Cocir, el Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, Mesa de entidades productivas de Santa Fe, la Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, Fececo y Fisfe, entre otras.