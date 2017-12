"Ganó la política y por lo tanto ganó la democracia", afirmó la exdiputada nacional y referente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide, al hacer un balance de toda la situación que se vivió en torno al debate por la reforma previsional





Fernández Meijide



De visita en el programa "Intratables" que se emite por América, Fernández Meijide manifestó: "¿Cuál era el interés?. No vi un cartel por los jubilados, si vi Macri gato. Me pregunto cómo imaginan el futuro los que todavía no se resignan por haber perdido con el voto de la gente".

Fernández Meijide celebró que no se haya levantado la sesión en el Congreso pese a los sucesos violentos.

"Ganó la política y, por lo tanto, ganó la democracia. Hoy se tensó al máximo. Hay que discutir la ley para que salga de la mejor manera posible o que no salga".

La exministra de Desarrollo Social apuntó contra los que generaron disturbios: "No fue improvisado. Hubo un grupo de lumpenaje con directivas claras. Interrumpir la sesión hubiera sido una derrota de la política. Puede que no le guste el acuerdo a todos, pero hay que discutirlo".