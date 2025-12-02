Esteban Bullrich lanzó su candidatura a presidente: "Quiero unir a los argentinos"

"Mi lucha continúa", aseguró el exsenador. Hace un tiempo que su diagnóstico de ELA le hizo perder la motricidad pero continúa con una agenda intensa

Esteban Bullrich sorprendió al revelar cuáles son sus aspiraciones políticas a corto plazo. “Me quiero presentar como candidato a presidente en 2027”, aseguró el exsenador nacional este lunes por la noche en una entrevista televisiva.

“Aunque pierda, puedo unir a los argentinos, esa es mi misión”, agregó el exministro de Educación, quien hace algunos años comenzó a sufrir parálisis muscular progresiva por su diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), al punto de solo poder mover sus ojos y comunicarse a través de un sistema tecnológico. Es la misma enfermedad que tuvo el fallecido humorista y escritor rosarino Roberto Fontanarrosa.

El mensaje de unión de Bullrich , quien está postrado en una silla de ruedas desde que su diagnóstico empeoró, conmovió a todo el arco político y a los usuarios de redes sociales.

>> Leer más: Esteban Bullrich renunció a su banca con un mensaje que conmovió al Senado

Bullrich: “Renuncié a los honores, no a la lucha”

Bullrich recordó que cuando renunció a su banca en el Senado en 2021, no “renunció a la lucha”: “Dije que renunciaba a los honores, pero no a la lucha. Y la lucha sigue siendo la misma: dejarles un país mejor a mis hijos”, expresó el político entrevistado por el periodista Carlos Pagni en su ciclo de política "Odisea Argentina", que sale al aire de LN+.

“A veces (mis hijos) no entienden que esa es mi misión en la vida. Mi hija mayor me dijo, 'Tu misión es ser mi papá'. Los entiendo perfectamente, voy a ser su papá aunque me muera, pero cuando uno siente tanto que encontró su misión, no puede escapar”, continuó Bullrich, sobre su situación familiar.

Esteban Bullrich

Por último, el exsenador remarcó su deseo de ser candidato a presidente en las próximas elecciones pero aclaró que su esposa, María Eugenia Sequeiros, y sus hijos tiene la “última palabra”: “Obvio que María Eugenia (Sequeiros) y mis hijos tienen la última palabra, pero yo me quiero presentar como candidato a presidente en 2027", cerró Esteban Bullrich.

La enfermedad de Esteban Bullrich

El exsenador Esteban Bullrich fue diagnosticado en 2021 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta las neuronas motoras y progresivamente reduce la capacidad muscular. Este diagnóstico llevó a su renuncia en el Senado para centrarse en su tratamiento y calidad de vida, aunque continuó participando en iniciativas para generar conciencia sobre la enfermedad.

La ELA es una condición poco frecuente y sin cura conocida, lo que ha puesto el tema en la agenda pública a partir del caso de Bullrich. A través de su Fundación Esteban Bullrich, ha promovido campañas de difusión y recaudación de fondos para la investigación, buscando mejorar el conocimiento y el acceso a tratamientos paliativos para quienes enfrentan esta enfermedad.

Pese a las limitaciones físicas que la ELA le impone, Bullrich ha sostenido su compromiso público y su vida familiar. Su caso ha generado un debate sobre las necesidades de las personas con discapacidades en Argentina y la importancia de un sistema de salud que contemple sus demandas específicas.

La situación del exsenador ha llevado a un mayor conocimiento social sobre esta enfermedad, evidenciando los desafíos que enfrentan quienes la padecen y sus familias. Su experiencia ha inspirado acciones solidarias y reflexiones sobre cómo abordar las enfermedades crónicas en la esfera pública.