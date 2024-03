Espert se incorporó formalmente al bloque de La Libertad Avanza

Adorni: "Milei no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea Rosario o la esquina"

“La Argentina debe funcionar, tengo mucha confianza. Lo que está ocurriendo con Javier le da sentido a lo que iniciamos en 2019, continuamos juntos en 2020 y se terminó de cristalizar en el 2023”, completó.

En esa línea, concluyó: “El liberalismo pasó de no existir a tener un presidente liberal. ¿Cómo no acompañarlo? Lo vamos apoyar”.

La relación de Milei y Espert fluctuó a lo largo de los diez años que hace desde que se conocen. La economía y la profesión en común es el factor que los acercó. Incluso fue el actual presidente el que respaldó la candidatura de Espert hasta que, en junio de 2021, le comunicó que prefería abrir camino y fundar La Libertad Avanza.

Tras el surgimiento del nuevo espacio, la tensión entre ambos referentes liberales se hizo notar y, si bien ninguno validó la rispidez, el diálogo era escaso. Espert formó parte de las filas de Juntos por el Cambio (JxC), en alianza con Horacio Rodríguez Larreta, y compitió en la interna contra Patricia Bullrich como candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires.

Tras el triunfo de Bullrich, respaldó la candidatura de la hoy ministra de Seguridad para luego apoyar a Milei, cuando JxC quedó fuera de competencia. Después del balotaje del 19 de noviembre pasado, Espert y Milei retomaron la relación, incluso Avanza Libertad se transformó en un aliado táctico en el Congreso.

Por otro lado, en la misma entrevista, Milei insistió con que “todavía no están dadas las condiciones” para abrir el cepo cambiario y aseguró que prefiere “esperar un poquito más” y evitar, de ese modo, una corrida.

“Todavía no están dadas las condiciones para abrir el cepo. No lo voy a abrir hasta que no tenga seguridad de que no me coma un descalabro monetario”, sostuvo.

En esa línea, Milei consideró: “Hay otro tema que tiene que ver con los depósitos. No me queda claro que, si abro el cepo, no tenga una corrida. Está claro que, si lo hacía al inicio del gobierno, iba a haber una corrida y la hiperinflación tenía lugar”.

“Con las condiciones monetarias de hoy, (la posibilidad de una corrida) es 50 y 50. Prefiero esperar un poquito más”, enfatizó.

Al ser consultado sobre la dolarización, señaló: “Siempre fue competencia de monedas y que los argentinos elijan la moneda que quieran”.