Escandaloso cruce entre Bullrich y Larreta: "No mientas", "mediocre", "cadáver político" y "disfrutá en Disney"

La ministra de Seguridad apuntó al exjefe de Gobierno porteño, ambos del PRO, por haber paralizado hace tres años la obra de una cárcel clave. El ex precandidato presidencial dijo que los trabajos los debe hacer Nación: "Es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo". Y ella contraatacó: "Tibio, mediocre y servil".

Patricia Bullrich responsabilizó a Horacio Rodríguez Larreta por la fuga de presos de la alcaidía de la policía de la ciudad de Buenos aires en el barrio de Liniers, ocurrida el 24 de diciembre. La ministra de Seguridad dijo que el exjefe de Gobierno porteño paralizó hace tres años la construcción de una cárcel clave. Y él salió a contestarle. "Patricia no mientas", le pidió en un mensaje en redes sociales, en el que también dijo que la obra de penal de Marcos Paz es responsabilidad es del Gobierno nacional. "Y no pusiste ni un ladrillo", añadió. Cerca de la medianoche, ella contraatacó: lo llamó "cadáver político" y lo tildó de "tibio, mediocre y servil". Y Llareta volvió a la carga: "Disfrutá en Disney", en referencia a que la funcionaria nacional contó que viajará al famoso parque de diversiones de EEUU porque tiene "un compromiso de honor" con su familia, pese al pedido de "austeridad" que hizo el presidente Javier Milei a los integrantes de su gabinete.

El feroz cruce entre los ex competidores de la interna presidencial de Juntos por el Cambio, en la que Bullrich superó a Larreta, se inició en la radio. Y siguió en el barro de las redes sociales. En una entrevista, la ministra nacional pidió no recargar en la Policía la culpa por la fuga de los 17 presos, que horas antes de Nochebuena hicieron un boquete en una pared y lograron escapar en Liniers. Siete de ellos ya fueron recapturados. Pero sigue la búsqueda del resto sigue y los chispazos no se detienen.

Bullrich continuó con su descargo: "Hay una situación en la que los presos no están en las mejores condiciones edilicias, tienen edificios muy precarios, los policías los tienen que cuidar en vez de estar en la calle y ellos no están formados para atender presos".

Acerca de la fuga que derivó en la imputación de cinco policías sospechados, la ministra consideró: "No sé si hubo connivencia o no, pero tampoco es cuestión de tirarle a la Policía cuando las condiciones de la Ciudad son malas". Y, en la misma línea, lanzó: "No vale políticos lavándose las manos y que pague siempre la Policía".

El descargo de Horacio Rodríguez Larreta

Por su parte, Rodríguez Larreta se defendió de los dichos de la ministra y contraatacó: Patricia, no mientas. La cárcel de la que hablás es y siempre fue responsabilidad del Gobierno Nacional. Hace más de un año, es responsabilidad tuya y no pusiste ni un ladrillo". Y remarcó: Lo que decís es mentira. Lo tuyo es desinformación a los ciudadanos".

En el mismo mensaje, en X, el ex jefe de Gobierno retrucó: "La cárcel que se está construyendo en Marcos Paz es federal, para presos por delitos federales, juzgados por jueces federales.

Y, por último, arremetió: "La cárcel no se terminó porque el gobierno Nacional, en ese momento Alberto Fernández, nunca ratificó el convenio que se había firmado entre la Ciudad y la Nación (durante el Gobierno de Mauricio. Macri), y no puso los fondos. Hace más de un año que es responsabilidad de Milei y tuya, y la cárcel sigue sin terminarse".

Contraataque de Bullrich a Larreta

A las 23 de este sábado, la ministra de Seguridad recogió el guante y se despachó con furia en su cuenta de X. En un mensaje titulado "Cadáver político", arremetió duro contra Larreta, al que trató de "tibio", "mediocre", "servil" y "acomodaticio".

"Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso: tibio, mediocre y servil a la casta corrupta mientras el país se prendía fuego. Mientras vos repartías cargos y pactabas con los responsables de la gran decadencia argentina, nosotros trabajábamos en un proyecto de país que le devolviera la grandeza a la Nación", disparó Bullrich.

"Hoy, con el presidente Milei, lo estamos logrando, mal que te pese", continuó la ministra de Seguridad, que en campaña -después de las PASO- llegó a anticipar que Larreta sería su jefe de Gabinete en caso de ganar en las elecciones presidenciales.

Sobre el final de su mensaje, Bullrich le enrostró al ex jefe de Gobierno porteño los resultados de aquellos comicios y hasta lo tachó de "acomodaticio".

"Dejá de hablarle a los argentinos como si no supieran quién sos: el tibio que nunca tuvo coraje para cambiar nada. Ahora gobiernan los que tienen coraje y convicciones, no acomodaticios como vos. Los argentinos de bien ya te dieron la espalda", concluyó la ministra.

Larreta cantó retruco

Tras esta arremetida de Bullrich, Larreta volvió a utilizar su cuenta de X para cruzar a la ministra de Seguridad y disparó: "Hay tantas versiones tuyas que me pierdo. Está la Patricia que me pidió que la acompañara como su Jefe de Gabinete si ganaba. Está la que decía que las ideas de Milei eran peligrosas. La Patricia aliada de los Montoneros, de Menem, de De la Rúa, de Carrió, de Macri y ahora, de Milei. ¿Cuál será el próximo? Con vos, todo es posible, menos la coherencia".

"Patricia, disfrutá en Disney y no te enojes con la verdad, que ‘lo que no tiene es remedio’, como canta Serrat. ¿Y si en lugar de insultar terminás la cárcel de una buena vez, que es tu responsabilidad? Eso es lo que los argentinos necesitan. Yo sé que gestionar no es fácil. Pero si dejás de inventar enemigos y de saltar del barco cada vez que las cosas se ponen difíciles, tal vez puedas hacer tu trabajo. Pensalo", manifestó desde sus redes sociales.

A la vez, arremetió: "Dale Patricia, terminá la cárcel. Al fin y al cabo, los insultos no son otra cosa que la derrota del mentiroso. O de la mentirosa. Un abrazo, Horacio Rodríguez Larreta".

La cárcel que estuvo paralizada y por la que se pelearon Bullrich y Larreta

La obra que generó el cruce entre Bullrich y es la construcción de pabellones en 120 hectáreas del Complejo Penitenciario Marcos Paz II, con los que se terminaría de concretar el reemplazo de la cárcel de Caseros (ya cerrada) y la de Devoto, la última en funcionamiento en la Ciudad y que alberga a unos 1.800 internos.

El anuncio se realizó en marzo de 2018. Los trabajos comenzaron 15 meses más tarde. Iba a estar terminada en 2021. Pero la pandemia y desencuentros entre Nación y Ciudad frenaron las tareas. Finalmente, el Gobierno porteño cortó la financiación cuando no se le garantizó que las nuevas instalaciones fueran exclusivamente para presos porteños, en tiempos de Alberto Fernández en la Casa Rosada.

Por su parte, el Servicio Penitenciario Federal dejó de recibir presos de las comisarías porteñas. Y, aunque con la llegada de Milei a la Rosada se retomaron los traslados, las comisarías comenzaron a llenarse. Actualmente alojan a más de 2.200, el doble de su capacidad.

En septiembre pasado, el Gobierno porteño lanzó el llamado a licitación N° 45 del Ministerio de Infraestructura. Esperaban comenzaron con los trabajos en enero.