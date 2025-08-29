La Capital | Política | elecciones

Elecciones 2025 en Santa Fe: cuánto cobran las autoridades de mesa y cómo inscribirse

Se definieron los montos que recibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa en los comicios del próximo 26 de octubre

29 de agosto 2025 · 13:08hs
Los santafesinos vivirán unas elecciones más este 2025

Los santafesinos vivirán unas elecciones más este 2025

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales. Este miércoles, el gobierno definió los valores de los viáticos para las autoridades de mesa.

En estas elecciones se utilizará el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado por el Congreso en 2024. Santa Fe renovará 9 lugares en la Cámara de Diputados. No le toca renovar bancas en el Senado, porque se realiza a partir de un sistema de tercios.

A dos meses de los comicios, la Secretaría Electoral de Santa Fe dio a conocer los montos a cobrar y abrió las inscripciones para ser autoridad de mesa. Cabe recordar que la inscripción no garantiza la designación como autoridad de mesa. En este sentido, la solicitud será analizada por la Secretaría Electoral de la provincia y la designación será remitida al correo electrónico registrado.

>> Leer más: Comenzó la campaña: qué se vota en octubre en Santa Fe y quiénes son los candidatos

Qué hacen las autoridades de mesa

Las autoridades de mesa ejercen la máxima responsabilidad en la mesa asignada durante el día de la elección.

En este sentido, deben estar presentes desde la apertura hasta el cierre del acto electoral, participando activamente en todo su desarrollo. Además, son los responsables de garantizar que el escrutinio se realice correctamente y quede debidamente certificado.

Requisitos para ser autoridad de mesa

Para ser autoridad de mesa en elecciones se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Tener entre 18 y 70 años.
  • Saber leer y escribir.
  • Tener domicilio en la sección electoral donde es elegido autoridad.

Cuánto cobran las autoridades de mesa

Quienes ejerzan como autoridades de mesa percibirán una compensación económica de $80.000 ($40.000 en concepto de capacitación y $40.000 por asistencia y refrigerio) que se abonarán por elección.

image

Cómo inscribrise para ser autoridad de mesa

La inscripción se realiza de forma online ingresando a www.padron.gov.ar/cne_autoridad

>> Leer más: Elecciones 2025: definieron el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel en Santa Fe

Noticias relacionadas
La Justicia Electoral sorteó el orden de aparición de los partidos en la Boleta Única de Papel, que debuta en las elecciones nacionales.

Elecciones 2025: definieron el orden de los partidos en la Boleta Única de Papel en Santa Fe

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno. 

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, involucrados en otra denuncia de corrupción que erosiona al gobierno. 

Milei, Karina y los tropiezos de un menemismo con pies de barro

Los jugadores de Newells se quedarán en el Coloso luego del ensayo con vistas al clásico.

Mientras Fabbiani define el equipo para el clásico, las agrupaciones de Newell's piensan en las elecciones

Ver comentarios

Las más leídas

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Lo último

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Flavio Briatore criticó duramente a Franco Colapinto y James Vowles salió en su defensa

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

El diputado nacional Eduardo Toniolli rechazó el modelo de gestión con mantenimiento de infraestructura en manos de empresas privadas

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre
LA CIUDAD

Choque en zona sur: el conductor de la camioneta tenía 1,57 de alcohol en sangre

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario
La Ciudad

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos
LA CIUDAD

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal
POLICIALES

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

El día que la barra de NOB extorsionó a productores de eventos en Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Qué tiene de particular el alerta amarillo que llega este fin de semana a Rosario

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Ovación
Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo
OVACIÓN

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

Disturbios en Independiente: Universidad de Chile apuntó contra un protagonista inesperado del Rojo

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newells

El impensado equipo al que dirigirá el Mono Burgos después de haber pasado por Newell's

Newells tiene más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año

Newell's tiene más de un equipo con jugadores que quedarán libres a fin de año

Policiales
Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: Es muy dañino
Policiales

Extorsión de la barra de NOB en el homenaje a Messi del Cirque du Soleil: "Es muy dañino"

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

Lo imputaron por quemar a su expareja con ácido para borrarle los tatuajes

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

El joven asesinado en barrio Alvear había atentado contra el Centro de Justicia Penal

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

Lo acribillaron a balazos en barrio Alvear y llegó sin vida al hospital Clemente Álvarez

La Ciudad
Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?
Salud

Vacunas contra el dengue: ¿cuánto cuestan y cuándo aplicarlas?

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace absolutamente nada para mejorarlo

Tren Rosario-Retiro: afirman que Nación no hace "absolutamente nada" para mejorarlo

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

Homenaje a Antonella Trivisonno por el Día de la Persona Donante de Órganos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Suplementos multivitamínicos: una tendencia que se instala entre los rosarinos

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco
Policiales

Ataque con granada a una comisaría: imputan a doce integrantes de banda narco

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

Por Claudio Berón

Policiales

Cordón industrial : las nuevas bandas y las rutas del narcotráfico en la zona

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario
Economía

El dólar tuvo la mayor caída diaria en dos semanas: cómo cerró el blue en Rosario

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible
Política

Reforma constitucional: la Caja de Jubilaciones será intransferible

Más problemas para Newells: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Más problemas para Newell's: pierde a un titular y a otro que concentra siempre

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Alejo Veliz metió nuevo look tras cumplir la promesa que había hecho en la previa del clásico

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani Gordo Noguera
Policiales

Detenidas en V.G. Gálvez tras allanamientos a una banda de Dani "Gordo" Noguera

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %
Economía

Las tasas de los plazos fijos no tienen techo: ya hay entidades que pagan 55 %

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes
Política

Karina Milei cerró la campaña en Corrientes y otra vez hubo incidentes

Después de los audios, Diego Spagnuolo tiene miedo de vida
Política

Después de los audios, Diego Spagnuolo "tiene miedo de vida"

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile
Información General

Incidentes en Independiente: denuncian amenazas a argentinos que van a Chile

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025
Información General

Paritarias: cuánto cobrarán los empleados de comercio en septiembre de 2025

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: Es la cajera
Política

Carrió contra Karina Milei tras el escándalo de las coimas: "Es la cajera"

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento
Información General

El Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar por falta de mantenimiento

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina
Información General

Moda ultra fast fashion: impulsan una ley contra Shein y Temu en Argentina

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal
Policiales

Ya cumple perpetua y ahora lo condenan por integrar una banda criminal

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

Por Javier Felcaro
Política

Reforma constitucional: la reelección de Pullaro ensanchó la grieta en el PJ

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo
Información General

El gobierno definió un cambio para feriados que caigan sábado o domingo

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales
Política

Reforma constitucional: el oficialismo reivindicó las mejoras institucionales

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe
POLITICA

Preocupación de fiscales y funcionarios por cambios en la Justicia de Santa Fe