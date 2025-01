Elecciones 2025: Gisela Scaglia apoya la suspensión de las Paso nacionales

El día después de la reunión partidaria encabezada por Mauricio Macri , la presidenta del Senado provincial consideró que no hay margen para ir a votar cuatro veces este año. Así trazó una de las principales coincidencias con la agenda de La Libertad Avanza de cara al llamado a sesiones extradordinarias en el Congreso.

En realidad, el proyecto del gobierno nacional es más drástico y apuesta a eliminar la ley de las Paso definitivamente. En este sentido, la máxima autoridad del PRO santafesino aclaró: "Nosotros no estamos de acuerdo en la derogación" .

En lo que respecta a la alianza con el partido del presidente Javier Milei para competir en las urnas, Scaglia quiere que los libertarios y el PRO cierren un acuerdo "horizontal" que vaya más allá del orden de las listas de candidatos. "Si no, no sirve para nada", concluyó.

La vicegobernadora destacó que su partido cuenta con un montón de funcionarios dentro del Poder Ejecutivo nacional. También mencionó coincidencias con el plan económico, pero eso no le impide mantener ciertas críticas a la administración libertaria, incluso en ese terreno.

En cuanto a los puntos de acuerdo de la agenda legislativa de verano, la dirigente oriunda de Gálvez espera la sanción de la ley de ficha limpia. Como representante del PRO manifestó: "Nosotros venimos poniendo mucha voz y trabajo para que realmente exista en Argentina, así como existe en Santa Fe. Es central que ese proyecto esté".

Scaglia le teme a un "plan Massa" de Milei

Según Scaglia, la política nacional y la provincial "son cosas que no se mezclan" en los partidos que integran Unidos. A tono con el discurso del gobernador Maximiliano Pullaro, la funcionaria insistió en la necesidad de modificar las retenciones al sector primario porque es una "cuestión muy desbalanceada" en el sistema productivo de Santa Fe.

La ex diputada nacional aclaró que no pretende un esquema de coparticipación de los derechos de exportación. "Tienen que bajar y espero que sea definitiva, no sólo como el plan Massa y el dólar soja", reclamó en comparación con la política del gobierno durante 2023.

Por último, la presidenta del Senado provincial advirtió que Milei "dice mucho y hace poco" en cuanto a sus promesas de campaña para optimizar el uso del dinero público. Entre los temas pendientes mencionó la privatización de empresas deficitarias y la corrección de la matriz de subsidios.

Scaglia entiende que el Presidente "no ha cumplido con lo que dijo que venía a hacer" cuando ganó las elecciones. "Todavía no vi el ajuste del Estado nacional", remató.