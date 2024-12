Macri: "Al novio de una de mis hijas le pegué una piña en el estómago"

En el último día del año, el ex presidente Mauricio Macri dio una entrevista radial. En la conversación, que iba por lugares lejanos a la política, el líder del PRO se permitió reconocerse "muy" celoso de sus hijas . Y trascartón rememoró un episodio violento con un novio de una de sus hijas, en el que reconoció haberlo golpeado por que no le gustó cómo le sonrió . Acto seguido, tuvo que acotar que trató el tema con su psicoanalista.

"Está tremenda ¿Viste lo que es? Yo preferiría que vuelva a ser la del balcón (de Casa Rosada), que saludaba cuando tenía dos años", dijo Macri en una entrevista radial cuando se le consultó sobre su hija Antonia. Le preguntaron si era un padre celoso y el ex presidente respondió que era "muy" celoso, pero acotó: "Como es mi cuarta (hija) mujer, he aprendido a comportarme".

"Con la segunda, le llegué a pegar una piña en el estómago a un novio cuando me saludo. Mi hija me dijo: '¡Papá, vos te volviste loco!'. 'No me gustó cómo me sonrió el tipo', le dije", reveló.