El radical Colombi avisó que votará a Massa si Bullrich no llega al bolatoje

El actual senador y ex gobernador de Corrientes señaló que no comparte "el apoyo a Milei" y aseguró: "Vamos a tener que votarle a Massa"

El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Corrientes, el ex gobernador Ricardo Colombi, dijo que inclinará su apoyo al candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en caso de que la postulante de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, no alcance una eventual segunda vuelta.

Pero a renglón seguido, al ser consultado sobre un escenario de balotaje en el que Bullrich no participe, sostuvo que “vamos a que tener que convocar, tomar la decisión de inclinar (el apoyo) por un lado o libertad de acción, pero si (Bullrich) no está, vamos a tener que ir para el otro lado, vamos a tener que votarle a Massa”.

“Es así, Milei no, no comparto en lo más mínimo; si no es votarle a Massa sería votar en blanco, pero no comparto nada con Milei, no lo votaría, Massa ya sabemos lo que es, pero en estas situaciones vamos a estar eligiendo el mal menor”, fundamentó el exgobernador correntino.

Asimismo, Colombi especificó que “gane quien gane las soluciones no se van a ver de la noche a la mañana”.

El ex mandatario correntino había volcado su apoyo en las Paso nacionales a la candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, aunque una vez resuelta la interna inclinó su respaldo hacia la postulación de Bullrich.

Colombi fue este año reelecto presidente del comité provincial de la UCR en Corrientes y se desempeña como senador en la Legislatura local.