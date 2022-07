El PRO rechaza una alianza con el socialismo: "No hay motivos para armar un nuevo frente"

El diputado santafesino y vicepresidente de esa fuerza a nivel nacional, Federico Angelini, dijo que no se puede armar una coalición electoral con fuerzas con las que se tienen diferencias muy marcadas.

La alianza de las fuerzas políticas antiperonista en la provincia, el llamado frente de frentes, el frente XXL o lo que algunos bautizaron con ironía el frente del agua y el aceite (dos elementos que es imposible mezclarlos), parece que está muerto antes de nacer. De manera firme, el diputado santafesino de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini, le bajó el pulgar a cualquier posibilidad de que el PRO integre un “frente de frentes” opositor en la provincia de Santa Fe para enfrentar al peronismo en el 2023. “Nosotros tenemos que consolidar y fortalecer Juntos por el Cambio, que es la coalición que ganó la última elección en la provincia. No encuentro un solo motivo para armar un nuevo frente”.

Angelini estuvo de visita en la localidad de Venado Tuerto, y consultado por medios locales, el legislador dejó en claro cuáles serán los pasos a seguir rumbo al año electoral próximo: “Nosotros tenemos que consolidar y fortalecer Juntos por el Cambio, que es la coalición que ganó la última elección en la provincia. No encuentro un solo motivo para armar un nuevo frente”, dijo.

“Es muy probable que si hacemos las cosas bien, y si los santafesinos nos acompañan, gobernemos a partir de diciembre del 2023. Y en eso tenemos que confluir personas que tengamos más coincidencias que diferencias. Si vos confluís en un espacio político en donde las diferencias sean muy marcadas, te va a pasar lo que está pasando actualmente en lo nacional. Un desastre de gestión que le está haciendo daño a 45 millones de argentinos y para no hacerle daño a los santafesinos nosotros tenemos que tener más coincidencias que diferencias”, aseveró.

Es el radicalismo, que mantuvo un acuerdo electoral durante años con el socialismo -bajo la marca Frente Progresista- pero que hoy ya juega de lleno en Juntos por el Cambio, quien viene liderando las negociaciones entre los principales referentes de la oposición al peronismo de Santa Fe para confluir en un gran frente en 2023. En la UCR no hay casi fisuras a la hora de conformar esta posible alianza. Sólo el sector minoritario que responde a Eugenio Malaponte viene sosteniendo desde hace años que no se puede acordar electoralmente con el partido “que llevó a esta provincia y esta ciudad al desastre”, en referencia al socialismo.

En la vereda de lo que queda del Frente Progresista (tras la masiva salida del radicalismo) el panorama es similar. Entre los más entusiasmados en subirse a este tren de una gran alianza con el macrismo y el radicalismo aparece el intendente Pablo Javkin y los dirigentes socialistas Antonio Bonfatti, Enrique Estévez, Mónica Fein y Clara García.

Sin embargo, en el socialismo santafesino también hay voces rebeldes que se resisten a una alianza con el PRO. Entre ellas, están las del ex diputado Eduardo Di Pollina, el ex ministro de Salud de Hermes Binner, Miguel Angel Cappiello; y la ex ministra de Educación de Miguel Lifsthiz, Claudia Balagué.

En el PRO es el ex concejal Roy López Molina quien desde hace años viene sosteniendo un claro rechazo a integrar al socialismo a una alianza ampliada de Juntos por el Cambio. El ex edil apunta al socialismo como el "principal responsable del avance de la inseguridad en Santa Fe”.

También el partido de Lilita Carrió se expresó en contra del frente XXL. “Juntos por el Cambio no puede convertirse en un rejunte, un aguantadero de quienes, como desde hace años lo viene denunciando Carrió, fueron responsables de que el narcotráfico sea la principal amenaza para todos los santafesinos”, aseveró en referencia al socialismo la presidenta de la Coalición Cívica santafesina, la ex diputada nacional Lucila Lehmann. Incluso, la propia Carrió apuntó el pasado 15 de junio contra el propio Javkin, a quien también se lo menciona como posible integrante de este frente XXL. Carrió directamente trató al intendente de Rosario de “inútil y cobarde” por la inseguridad y narcotráfico en la ciudad.

Y hasta la semana pasada el PRO, de manera oficial, venía manteniendo un profundo silencio público sobre la posibilidad de confluir en una mega alianza con el socialismo y Javkin. Pero ahora, con las declaraciones de Angelini, directamente le bajó la persiana a esa posibilidad.