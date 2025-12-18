El PRO denunció una violación constitucional en la designación de autoridades de la AGN

El oficialismo avanzó en Diputados con el nombramiento, pese a que el tema no formaba parte de la convocatoria a extraordinarias realizada por el Ejecutivo

El bloque de diputados del PRO denunció una “grave violación a la Constitución” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de este jueves, cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo .

En el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de modo informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el diario de sesiones.

Recordaron que el artículo 63 de la Constitución establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

En ese marco, Gisela Scaglia, presidenta del bloque de Provincias Unidas (PU) y jefa del PRO de Santa Fe, advirtió: "Hubo un acuerdo de castas entre Unión por la Patria (UP) y La Libertad Avanza (LLA) para que un funcionario público jure a las 3 de la mañana".

Por ese motivo, la bancada del PRO se retiró del recinto junto a la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Provincias Unidas en reclamo por la medida.

La Auditoría General de la Nación

El bloque amarillo resaltó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso.

En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina.

Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.