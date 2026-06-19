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El kirchnerismo vuelve a movilizarse para pedir la libertad de Cristina Kirchner

La Cámpora y otras organizaciones realizarán este sábado un acto en la ciudad de Buenos Aires. Tensión con el sector de Áxel Kicillof

19 de junio 2026 · 20:21hs
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L a militancia kirchnerista saldrá a protestar contra la detención y la inhabilitación de la exmandataria.

L a militancia kirchnerista saldrá a protestar contra la detención y la inhabilitación de la exmandataria.

En el Día de la Bandera, la militancia kirchnerista realizará este sábado un banderazo en parque Lezama para pedir, una vez más, la liberación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple arresto domiciliario desde hace más de un año tras ser condenada por la causa Vialidad.

La organización La Cámpora convocó vía redes sociales a sumarse a la acción con el mensaje: “Este sábado, banderazo en parque Lezama. Por Argentina. Por Cristina”.

El acto se realizará en el parque del barrio porteño de San Telmo, desde las 15, a poco más de un año de la detención de la actual titular nacional del Partido Justicialista (PJ).

El miércoles de la semana pasada, cuando se cumplió un año del fallo de la Corte Suprema que derivó en la detención de Cristina, se realizaron más de 135 actividades simultáneas en distintos puntos de la Argentina para reclamar por la libertad de la expresidenta y denunciar su proscripción.

Además de condenarla a seis años, el fallo ratificado por la Corte Suprema la inhabilitó de por vida a ocupar cargos públicos.

Cronograma del acto por la libertad de Cristina

Las acciones que se desarrollaron la semana pasada fueron impulsadas por La Cámpora, junto a organizaciones políticas, sindicales y sociales, y contaron con la participación de intendentes, legisladores nacionales y provinciales, dirigentes políticos y referentes sociales.

Además de exigir el cese de la proscripción de Cristina y reclamar por su pronta libertad, en las distintas actividades se planteó que desde la detención de la expresidenta se deterioraron las condiciones de vida de millones de argentinos.

Se prevé que en el acto central tome la palabra Máximo Kirchner, hijo de la exmandataria y actual diputado nacional. Se especula también con la chance de que haya un mensaje grabado o por teléfono de Cristina.

La actividad principal será en una plaza debido a la polémica que se generó con manifestaciones frente al departamento de Cristina, en San José 1111: días atrás, el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu intimó de manera formal a la exmandataria a cumplir de forma estricta las reglas de su detención. El magistrado le advirtió que de persistir las manifestaciones que alteran el orden público, dejaría sin efecto el arresto domiciliario.

En ese sentido, la Justicia argumentó que la exmandataria fue parte activa de la convocatoria de la manifestación del domingo pasado al colgar de su balcón una bandera que cruzó la calle. Además, sostuvo que es el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) el que debería autorizar la realización de ese tipo de acciones.

Especulaciones sobre la presencia de Kicillof

Es un interrogante si referentes del sector del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se acercarán al acto central. En los últimos días, la interna entre el espacio de Kicillof y La Cámpora volvió a recalentarse.

La legisladora porteña Berenice Iañez, del sector del exministro de Economía, dijo que Cristina está “bastante equivocada” y cuestionó que se quieran tomar las decisiones desde un “balcón shakespeariano”.

Cada vez están más Romeo y Julieta los compañeros, y eso no terminó bien. Romeo y Julieta no terminó bien”, aseguró Iañez durante un encuentro organizado por Madres de Plaza de Mayo. Incluso, llegó a decir que la exvicepresidenta “jode bastante las pelotas”.

>> Leer más: Referente de Kicillof cargó contra Cristina Kirchner: "Está bastante equivocada y jode bastante las pelotas"

En ese contexto, Iañez reivindicó el rol de Kicillof y respaldó su iniciativa de componer “nuevas canciones” dentro del PJ para evitar una nueva “desilusión” política en la Argentina.

En el kirchnerismo le respondieron a la legisladora porteña y señalaron que “cruzó un límite desde lo humano”. Además, resaltaron que CFK “jode al poder económico concentrado”, “al gobierno de Javier Milei” y “a los dirigentes del peronismo que solo existen en las encuestas mientras ella está presa”.

La disputa también afectó el acercamiento que habían iniciado Kicillof y el diputado Kirchner durante los preparativos para el velatorio del Indio Solari, realizado en Avellaneda.

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