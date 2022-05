El juez se apresta a definir las cautelares pedidas para Sain

Por la presunta licitación irregular para comprar armas, fiscales solicitaron que el ex ministro y demás imputados no salgan del país , entre otras medidas

El ex funcionario expuso ante los Tribunales Provinciales de la ciudad de Santa Fe.

El juez santafesino Héctor Candioti deberá resolver en los próximos cinco días hora si acepta o morigera las medidas cautelares solicitadas por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra el ex titular de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros tres ex funcionarios de esa gestión , en el marco de la investigación de presuntas irregularidades en una licitación para adquirir armamento .

Fiscales piden para Sain un embargo de 200 mil dólares y que no pueda salir del país

Se complica el frente judicial para Sain y otros ex funcionarios de Seguridad

Además de Sain, el pedido de los fiscales incluye al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, al ex encargado de Finanzas de esa cartera Maximiliano Novas y al ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe Marcelo Correa.

Juez, fiscales y querellantes participaron de modo presencial en la audiencia que se realizó en los Tribunales Provinciales, mientras que Sain y su abogado, Hernán Martínez, lo hicieron vía Zoom.

Martínez, quien había pedido el sobreseimiento de Sain, argumentó que “no hubo delito ni daño para la administración” e insistió en que el fiscal de Estado, Rubén Weder, “reconoció que no le interesaba este delito”.

También indicó que Sain actuó en el marco de sus competencias, que era la de propiciar expedientes licitatorios.

Asimismo, le bajó el tono al testimonio del ex jefe de Policía Víctor Sarnaglia, ligándolo a una puja de poder y rivalidad con Sain, y cuestionó al Ministerio de Economía provincial por el armado de los pliegos de una licitación que, posteriormente, el Ejecutivo suspendió.

Además, Martínez apuntó al titular del MPA, Jorge Baclini, por contratar en modo directo un software telefónico con la misma empresa objetada en la causa (Emprendimientos Grupo Patagónico SRL) y señaló al fiscal Regional, Carlos Arietti, por tallar en las imputaciones, a las que luego se sumaron los diputados provinciales denunciantes.

Sain, en tanto, aludió a la empresa que iba a ser adjudicataria del contrato. “Conozco a Grupo Patagónico porque Martín Pullaro (hermano de Maximiliano, ex ministro de Seguridad) me presentó a su representante cuando ellos estaban en la gestión”, afirmó. Y agregó: “Yo no traje a esa empresa”.

Otro expediente

Paralelamente, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se presentó como querellante en la otra causa que tiene a Sain bajo la lupa: la del supuesto espionaje ilegal durante su gestión en Seguridad.