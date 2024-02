El gobierno le pasa la pelota a los gobernadores: "No existe la paritaria docente nacional"

Mientras Ctera advierte que peligra el inicio de clases si los docentes no son convocados, Nación insiste con que los salarios "dependen de cada provincia"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió al conflicto salarial con los gremios docentes y la incertidumbre por el comienzo de clases. Aseguró que la eventual convocatoria paritaria "se está evaluando y que aún no hay ninguna definción al respecto".

"La paritaria docente nacional no es tal, no existe. Los trabajadores docentes de la Argentina dependen de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, y están en libertad de pactar con ellos el salario que pretenden o consideran justo para poder iniciar las clases ", dijo Adorni en su habitual rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Además indicó que, "en principio, la Nación no va a transferir" a las provincias los recursos económicos correspondientes a el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales (FONID) y los comedores escolares porque "considera que hoy no tiene existencia, no existen".