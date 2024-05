El gobierno insiste en su idea de bajar la edad de imputabilidad: "Se discute si es 14, 13 ó 12"

Una baja en la edad de imputabilidad "no disminuirá las tasas de delito"

“Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores, pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre ”, puntualizó al respecto.

Qué es el Régimen Penal de Minoridad

Es la norma que crea el tratamiento legal que tendrán los menores de edad que cometen delitos. Es la ley 22.278 sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1980 durante la dictadura militar y modificada en mayo de 1983. En su primer artículo establece que “no es punible el menor que no haya cumplido dieciséis años de edad. Tampoco lo es el que no haya cumplido dieciocho años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos años, con multa o con inhabilitación.”

Este domingo 26 de octubre en Uruguay no solo habrá elecciones generales. También se plebiscitará una reforma constitucional que baja de 18 a 16 años la edad de imputabilidad penal.

En qué caso son imputables los adolescentes en el país

Los menores que tengan 16 años y hasta los 18 son punibles pero no pueden ser juzgados en procesos como los que se le siguen a los imputados que son mayores de edad. Pueden ser condenados sólo por delitos con penas mayores a dos años aunque no pueden ser privados de la libertad en unidades penales para mayores hasta cumplir los 18 años. Hasta ese momento pueden estar en institutos para menores.

La imposición de pena respecto del menor de 18 años y mayor de 16 está supeditada a tres requisitos:

- Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiera, conforme a las normas procesales.

- Que haya cumplido 18 años de edad.

- Que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieran necesario aplicarle una sanción, así lo resolverá, pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa, es decir de un tercio a la mitad. Por el contrario, si fuese innecesario aplicarle sanción, el juez lo absolverá, en cuyo caso no será necesario esperar hasta que cumpla 18 años.

Crímenes de menores en Rosario

Al menos dos la saga de cuatro crímenes del pasado mes de marzo fueron cometidos por un menor de 15 años, es decir en edad no punible. Luego de que trascendiera ese dato, desde el gobierno nacional indicaron que presentarían en el Congreso de la Nación el proyecto de ley para reducir la edad de imputabilidad. "Esa ley está por entrar para que la discutan diputados y senadores, y tengamos una nueva ley de régimen penal juvenil", adelantó a La Capital Bullrich esta semana.

Jueces de Menores de Rosario reconocieron la presencia de adolescentes no punibles en bandas criminales pero advirtieron que es escasa su participación en delitos graves. La problemática quedó expuesta, pero implica un nivel de complejidad que obliga a no reducir los análisis posibles a una salida meramente punitiva como lo es la baja de edad de imputabilidad.

>> Leer más: Una jueza de menores advierte que bajar la edad de imputabilidad "no disminuirá las tasas de delito"

En ese sentido Bullrich adelantó que implementarán "la figura de trata criminal". "Hay alguien que los contrata, que aprieta a sus familias, que los amenazan, vamos a ir contra aquellos que utilizan a los menores", anticipó. También mencionó la necesidad de complementar estas desiciones del ámbito judicial con políticas correspondiente a otros ámbitos. "Siempre hay una política preventiva, es lo que le toca al gobierno provincial y municipal: los chicos en la escuela, los barrios ordenados, con luz, sin basura, con orden, familias con control sanitario y de escolaridad, eso es muy importante", analizó.