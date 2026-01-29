El gobierno declaró a 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina"

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, establece que toda la documentación de la Administración Pública Nacional deberá llevar dicha leyenda

Fiel a su estilo grandilocuente, el gobierno nacional designó , de manera institucional, al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina" . La medida quedó oficializada a partir de un decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial , texto que cuenta con la firma del presidente Javier Milei y del jefe de gabinete Manuel Adorni.

Según lo establecido en el Decreto 56/2026 , toda la documentación de la Administración Pública Nacional, tanto centralizada como descentralizada, así como de los entes autárquicos , deberá llevar la leyenda “Año de la Grandeza Argentina” .

Además, en el texto publicado en el Boletín Oficial se invita tanto a los gobiernos provinciales como a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a sumarse a la iniciativa de hacer referencia a la "grandeza" argentina en todos los documentos administrativos institucionales. Por el momento, la administración de la provincia de Santa Fe afirmó ni negó adherir a la propuesta del oficialismo nacional.

Qué dice el Decreto del "Año de la Grandeza"

En el texto que acompaña el decreto del "Año de la Grandeza" comienza resaltando el "compromiso" del gobierno nacional de "retornar a los principios fundacionales de la República Argentina", como "la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes de nuestro país".

Además, el gobierno señaló que a lo largo del 2025 la administración de Milei "profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos".

Por último, el oficialismo afirmó que "realizará las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país".