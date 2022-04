El Frente de Todos sigue sin encontrar paz puertas adentro

El ex ministro De Vido criticó con dureza al gobierno.

En medio de rumores de cambios en el gabinete nacional, el Frente de Todos (FdT) es un hervidero: el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido criticó con dureza al presidente Alberto Fernández , al que acusó de “preparar” a los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y generar un proceso de alternancia “con la derecha” . Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales del oficialismo, Germán Martínez , pidió dejar de interpretar todo “en clave de polarización interna” y llamó a “salir de ese escenario y hablar de temas de la vida cotidiana y de los temas no resueltos”.

De Vido, en tanto, también denunció que el aumento de tarifas implicará “echar nafta al fuego” de la inflación y cuestionó al ministro de Economía nacional, Martín Guzmán, al que tildó de “jefe de campaña de la victoria del macrismo”. Y exigió que el gobierno tenga más entereza para lograr “desacoplar” los costos de la producción de energía local de los precios de exportación internacionales.

“Las empresas y los economistas del establishment no quieren reconocer que la producción de energía tiene un costo nacional propio, los obreros no ganan en dólares sino en pesos. El costo del metro cúbico de gas debería estar en pesos”, sostuvo De Vido y, en ese sentido, aseguró que no puede permitirse la exportación de “aquello que necesitamos para satisfacer el consumo local”, en referencia al petróleo utilizado para hacer gasoil.

Para el ex funcionario, Guzmán “reconoció públicamente” que “el programa económico del gobierno es el del Fondo Monetario (FMI)” y lo definió como “un protocolo de la entrega”. Además, aclaró que el presidente lo respalda y mantiene en su cargo. “Es ministro porque Alberto lo banca”, afirmó.

“Que no nos mientan: si van a aumentar las tarifas y no suben los ítem que están subsidiados, lo que están haciendo es incrementar la rentabilidad a las empresas”, continuó.

Dichos de CFK

Acerca de los dichos de Cristina Kirchner en la apertura de la Asamblea de Eurolat, De Vido no dudó y opinó que la frase hizo referencia a Fernández, aunque culpó a la vice de haberlo elegido como candidato. “Tiene que hacerse cargo de las decisiones”, manifestó.

“(Fernández) fue elegido por un colegio electoral con un solo miembro, que era Cristina. Yo lo voté por eso”, sostuvo. Y aclaró que si el ex mandatario Néstor Kirchner estuviese vivo, “Alberto no sería presidente”.

Por último, De Vido hizo referencia a la interna de la coalición oficialista y diferenció dos posiciones entre quienes forman parte del kirchnerismo crítico de la gestión de Fernández: por su parte, la “posición retórnica” encabezada por Cristina y, por el otro lado, los que siguen a su hijo, Máximo.

“Apoyo fuertemente lo que está haciendo Máximo, salir al territorio y militar y convocar a la lucha. Lo que está haciendo me parece positivo, apoyé su renuncia, que fue un gesto concreto”, aclaró.

Por su parte, Martínez subrayó: “Tenemos que tomar aire, salir de ese escenario y ponernos en otro donde podamos interpretar a la sociedad, hablar con nuestros militantes de los temas que tienen que ver con temas de la vida cotidiana no resueltos por nuestro gobierno y tratar de generar espacios, acercar esas ideas y fortalecer al Ejecutivo con Alberto y Cristina a cargo”.

El aviso

El legislador también minimizó las diferencias internas en el oficialismo. “Me resisto a que todo sea leído en clave de polarización interna, porque nos condiciona mucho y vamos a terminar dando mensajes leídos para no cometer errores”, explicó.

“Cuanto más hablamos de unidad o de diferencias, cuesta más encontrar un camino que nos permita seguir andando”, aseveró Martínez. Y señaló: “Soy de los que creen que no es posible hablar de la unidad nuestro espacio en tercera persona”.

gm.jpg El diputado Martínez hizo un llamado a frenar la puja interna. Foto: Archivo / La Capital.

“Tenemos que ser constructores de unidad en cada ámbito donde estamos. Si sentimos que es otro el que tiene que poner la unidad, se complica mucho. Pero si todos nos sintiéramos protagonistas de un trabajo armónico con las distintas miradas, sería mas sencillo”, concluyó el jefe de los diputados oficialistas.

Rossi, prudente

A su vez, inmerso en la crisis del oficialismo, el ex ministro de Defensa nacional Agustín Rossi evitó hablar sobre los rumores que lo asocian a los cambios en el gabinete que acompaña a Fernández, pero admitió su cercanía con el presidente.

“Me ponen muy incómodo los rumores de que yo vuelva al gobierno, porque el lugar está ocupado por otro compañero que tengo relación, con los que comparto militancia política y con los que están trabajando”, afirmó. Y continuó: “Dicho esto, sí es cierto que charlo con el presidente, pero nunca le pedí volver a la gestión”.

Asimismo, el ex funcionario hizo referencia a las diferencias entre el jefe del Estado y la vicepresidenta. Y descartó que los dichos de CFK en la apertura de la asamblea de Eurolat hayan sido destinados a Fernández.

“Las diferencias existen y quedó demostrado con el tratamiento con el Fondo Monetario (FMI)”, aseguró Rossi, y aclaró: “Muchas veces Cristina habló de ese modo sobre el poder, en privado y en público”.

“No creo que la reflexión de la vicepresidenta tenga la lógica de la interna”, puntualizó Rossi, al tiempo que admitió las distinciones entre las posiciones de ambos funcionarios de alto rango y pidió manifestar “mayores consensos”.

Al igual que la oposición, y de cara a 2023, Rossi planteó que lo “deseable” para el oficialismo es dirimir las diferencias en una Paso.