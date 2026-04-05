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Asociación Rosarina de Fútbol: Unión de Álvarez y Newell's siguen bien arriba en la A

Los rojinegros ganaron los respectivos encuentros. En Álvarez, el equipo de César Gáspari derrotó a Central y en Bella Vista, la Lepra venció a Banco

5 de abril 2026 · 00:15hs
Asociación Rosarina de Fútbol. El Rojinegro de Álvarez le ganó a Rosario Central y es puntero junto a Newells en la Primera A.   

Asociación Rosarina de Fútbol. El Rojinegro de Álvarez le ganó a Rosario Central y es puntero junto a Newell's en la Primera A. 

 
Puntero en la Primera B. El equipo dirigido por David Santamaría goleó a Río Negro por 4 a 1 y es el nuevo puntero en la segunda categoría. 

Puntero en la Primera B. El equipo dirigido por David Santamaría goleó a Río Negro por 4 a 1 y es el nuevo puntero en la segunda categoría. 
Los Papales

Los Papales, punteros en la C. El equipo comandado Marcelo Oriti venció a Sportivo Silva y tiene el puntaje ideal en la Copa Jesús Fava.

Una nueva fecha se disputó en la Asociación Rosarina de Fútbol pese la lluvia que azotó a gran parte del Gran Rosario. El estado de las canchas hizo posible que se disputaran 16 encuentros de los 22 programados, en las tres categorías de Primera división A, B. y C. Los suspendidos se jugarán el martes a las 17.

En el circulo superior, Unión de Álvarez y Newell's ganaron sus respectivos encuentros ante Rosario Central (2-1) y Banco (3-2). Con estos resultados ambos equipos siguen punteros con 9 puntos.

En Álvarez, hubo fiesta

Una semana perfecta cerró el equipo dirigido por César Gáspari, en cuatro días el rojinegro ganó dos partidos bárbaros, el miércoles venció a Morning Star por 1 a 0 con tanto de Emiliano Bonomelli de tiro libre .

En el estadio Don Ángel Moscoloni derrotó a Rosario Central con los goles de Luciano Ofredi y el experimentado defensor Emiliano Bonomelli. Para el canalla marcó Juan Frías. Por su parte Newell's derrotó a Banco con los goles de Elián Sosa, Ivo Pavicich y Gabriel Retamar. Octavio López y Nicolás Venica anotaron para el Tricolor.

Leer más: Una tarde para el olvido: Leones FC salvó un punto y Central Córdoba volvió a perder en la C

Primera A, resultados

En el Viaducto, Adiur 1-0 Coronel Aguirre, Provincial 4-2 Oriental, Central Córdoba 4-2 V.G. Gálvez, Tiro Federal 2- Morning Star 2. Fueron suspendido y se jugarán el martes a 17: Pablo VI v. El Torito y San Telmo v. Mitre de Pérez.

General Paz manda en la B

Por la segunda categoría (Copa Centenario Asociación Rosarina de Básquet), General Paz dirigido por David Santamaría goleó a domicilio a Río Negro en barrio Belgrano por 4 a 1 y de esta manera se transformó en el nuevo puntero de la Primera B con 7 unidades. Los goles los anotaron, Alan Meza, Luciano Arias y Ezequiel Ledesma en dos ocasiones.

El resto de los partidos: Botafogo 1- 1 Social Lux, Bancario 2-0 Renato Cesarini, 1º de Mayo 1-1 7 de Setiembre y Leones FC 0-1 Tiro Suizo. Tres encuentros se disputarán el martes a las 17. Defensores de Funes v. Club del Gran Rosario; Defensores Unidos v. Alianza Sport y Fisherton v. Arijón.

Papales
Los Papales, punteros en la C. El equipo comandado Marcelo Oriti venció a Sportivo Silva y tiene el puntaje ideal en la Copa Jesús Fava.

Los Papales, punteros en la C. El equipo comandado Marcelo Oriti venció a Sportivo Silva y tiene el puntaje ideal en la Copa Jesús Fava.

Juan XXIII está imparable en la C

La tercera categoría (Copa Jesús Fava) lo tiene a Juan XXIII dirigido por Marcelo Oriti como único puntero con 9 unidades, disputadas tres jornadas. En el partido se jugó en la cancha de Semillero derrotó Sportivo Silva por 3 a 0 con goles de Valentino Simoneda, Geremía Zerda y Emiliano Acevedo.

La fecha tuvo estos resultados: Sparta 0- 0 Provincial, Estrella Azul de Pérez 0-0 Olympia, Unión Americana 0-4 San José y María Reina 1-1 14 de Junio. Fue suspendido el cotejo entre 27 de Febrero v. San Roque, se jugará el martes a las 17.

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