Jorge Almirón: "Es importantísimo ganar y no desprenderse de los primeros lugares"

El DT de Central consideró justa la victoria y dijo que los ausentes contra el Decano llegarán bien al debut en la Libertadores, entre ellos Ángel Di María

Jorge Almirón le da indicaciones a sus futbolistas durante el partido entre Central y Atlético Tucumán.

Central venció a Atlético Tucumán por 2 a 1 y el entrenador canalla Jorge Almirón que el resultado fue "justo" . Justificó su pensamiento en que "el equipo intentó siempre" , ante un conjunto como los que acostumbra a conducir Jorge Falcioni, que siempre son "difíciles".

"Ganamos con lo justo, sufriendo hasta el final. Fue emocionante por cómo se dio el partido. El equipo lo pudo resolver y sacar adelante" , destacó el entrenador.

"Fue un error que todos podemos cometer ", explicó el entrenador sobre la falla de Raffin en el tanto de Atlético Tucumán. Y agregó: "Fue maravilloso lo de la gente apoyando a Raffin y a Veliz después de errar el penal".

"En general, el equipo hizo un buen partido. Manejamos la pelota ante un rival que intenta aprovechar los espacios. Salvo esa jugada del gol de ellos, no llegaron nunca. Al final es lógico que empezaran a tirar centros, pero el equipo se comportó bien", sostuvo.

"Veníamos de perder y tuvimos varias bajas, Avila, Ovando, Ángel (Di María), varios chicos. Es importantísimo ganar y no desprenderse de los primeros lugares", añadió.

Almirón los cuidó y los tendrá

A pocos días del debut en la Copa Libertadores, el entrenador planteó el motivo por el cual no estuvo Fideo Di María. "Ángel (Di María) siempre es importante para el equipo, pero preferimos cuidarlo para que llegue al jueves. Varios van a entrenar a partir de mañana (domingo)", declaró.

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Pensando en el conjunto que pondrá en el primer partido de la Libertadores, dijo que tendrá a disposición a casi todos los ausentes contra Atlético Tucumán. "Avila está bien. Ovando no tiene nada grave. Angel va a llegar al partido. Julián (Fernández) también va a entrenar. Van a llegar bien. Salvo Mallo, que no creo", dijo el entrenador para luego aclarar que "el jueves va a jugar Jeremías (Ledesma)", en lugar de Fatu Broun.